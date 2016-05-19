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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 08:46 BJT

国泰君安期货：沪锌上看16,000元/吨，可继续作为多头配置品种

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

最近，受美元指数反弹乏力影响，伦锌价格回升至所有均线上方，沪锌亦站上15,000元/吨整数关口。我们认为锌基本面偏强，在精矿供应紧张、库存下降等因素的影响下，沪锌在有色板块中走势持续偏强，可继续作为多头配置品种。

我们认为后期锌可继续作为跨商品套利的多头配置品种。价格趋势上，LME锌仍有上冲高点2,000美元/吨的可能性，沪锌上看至16,000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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