瑞达期货：沪铜关注35,000支撑，沪银面临方向选择

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

最近，沪铜1607合约调整到35,000元/吨整数关口有止跌迹象，布林通道开口下轨也对期货价格产生一定支撑。KDJ指标并未重新向下交叉，表明周三的中阴K线背后的空头力量并不够强盛，也意味着价格调整可能在周三到位，不过这需要周四走势的验证。

白银1612合约持续在3,800元/千克一线震荡运行，多空胶着，目前布林通道中轨有一定支撑作用，但仍需观察。强弱指标RSI向下发散，对价格略微不利。未来两个交易日内，价格若进一步走低，则调整级别将扩大。操作上，等待周四的价格变动，下破3,740元/千克追空，上破3,840元/千克追多。(完)

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