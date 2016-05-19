宝城期货：库存偏低，追空沪钢需谨慎

总体观察，钢市基本面或从供需错配逐渐转移为供强需弱，因此最近钢价出现大幅下跌，并且期货跌幅明显大于现货的情况。但短期，在需求面仍有支撑和钢市库存积累有限的背景下，钢价有超跌反弹的动能，追空需要谨慎。(完)