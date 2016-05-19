宝城期货：库存偏低，追空沪钢需谨慎

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自5月19日的《期货日报》：
虽然钢市需求改善得到证实，并且钢市低库存格局未变，但是受多重利空因素影响，钢市资金做多热情消退，悲观情绪蔓延。笔者认为，前期钢市供需错配矛盾已经缓解，后期钢市供给压力加大是大概率事件，然而短期需求并未明显减少，钢市库存积累有限，追空沪钢需谨慎。
总体观察，钢市基本面或从供需错配逐渐转移为供强需弱，因此最近钢价出现大幅下跌，并且期货跌幅明显大于现货的情况。但短期，在需求面仍有支撑和钢市库存积累有限的背景下，钢价有超跌反弹的动能，追空需要谨慎。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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