创元期货：大连大豆期货多头乏力，短期可做空

中长期看，大豆期货1609合约价格依然处于下跌趋势中，而自3,310元/吨开始的连续上涨，在技术上仅可定义为超跌反弹性质。另外，从年初至4月初的形态上看，大豆期货构造了小型底部结构，其上沿在3,540元/吨一线，4月20日突破之后转化成重要支撑。从盘面上看，5月11日再度大阳拉升挑战前高，但昨日开始冲高回落，成交量始终得不到有效配合，MACD有形成顶部背离的迹象。因此，后市连续拉升的概率不大，短期可做空。(完)