创元期货：大连大豆期货多头乏力，短期可做空

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自5月19日的《期货日报》：
中长期看，大豆期货1609合约价格依然处于下跌趋势中，而自3,310元/吨开始的连续上涨，在技术上仅可定义为超跌反弹性质。另外，从年初至4月初的形态上看，大豆期货构造了小型底部结构，其上沿在3,540元/吨一线，4月20日突破之后转化成重要支撑。从盘面上看，5月11日再度大阳拉升挑战前高，但昨日开始冲高回落，成交量始终得不到有效配合，MACD有形成顶部背离的迹象。因此，后市连续拉升的概率不大，短期可做空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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