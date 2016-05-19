《香港报摘》--信报5月19日

**头版头条**

--全国人大常委会委员长张德江昨日在「一带一路」高峰论坛演讲，未有「送大礼」宣布「深港通」、亚投行相关细则、或助港变身企业财资中心等政策，惟15次谈及「支持香港」，并盛赞香港有四大独特优势，将在「一带一路」融资上起重要作用，香港专业服务业参与「一带一路」将大有可为。

**其他**

--史上第三大「超购王」、从事服装标签及包装印刷产品制造及销售的HSSP ，昨首日挂牌表现理想，较上市价大升逾九成，每手账面赚2,500港元，令其成为年内主板新股的「首日升幅王」及「首日赚钱王」。

--虽然港股气氛差，但无碍上市公司配股集资，市传维达 以先旧后新方式配售，由美银美林负责。文件显示，维达配售3,000万股，配售价13港元至13.46元，较昨日收市价14.4港元折让6.5%至9.72%，集资约3.9亿港元至4亿港元。

--中移动 子公司中移动香港董事兼行政总裁李帆风表示，2014年投得的3G网络2100兆赫频段将于今年10月到手，该公司首先会用作提升港铁 站内的上网速度，预计今年底可以解决港铁站内通讯讯号欠佳的问题。

--阿里健康 于4月底宣布，阿里巴巴两年前入主中信21世纪（现易名阿里健康），被证监会裁定违反「附有优惠条件的特别交易」守则，该会昨天披露事件详情并交代裁决论点，重点是当时中信21执董兼大股东陈晓颖，其胞弟陈文欣未有交代持股，违反《收购守则》不应获得全购豁免。（完）

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