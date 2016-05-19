基金产业：美国股票共同基金一连九周资金外流，债券基金热度不减--ICI

路透纽约5月18日 - 美国投资公司协会(ICI)周三发布数据显示，投资者连续第九周从美国股票共同基金中撤资，因他们对市场的增长前景感到怀疑、企业获利低迷以及经济数据好坏不一。

数据显示，最近一周股票基金流出44亿美元。最新的数据强化了美国股票基金的表现模式，根据ICI资料，此类基金在过去52周有39周遭遇资金外流。

投资美国股票的基金流失49亿美元资金，而专注外国股票的基金则出现九周来的首次资金流入。

数据显示，投资于其他国家股票的美国基金流入4.3亿美元，此前连续八周共计流出66亿美元。

“仅凭一周的数据还不能说出现新趋势，”S&P Global Market Intelligence主管Todd Rosenbluth表示。

与此同时ICI称，债券基金在过去11周流入超过500亿美元，其中在最近一周流入41亿美元。