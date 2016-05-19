基金产业：美国股票共同基金一连九周资金外流，债券基金热度不减--ICI

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透纽约5月18日 - 美国投资公司协会(ICI)周三发布数据显示，投资者连续第九周从美国股票共同基金中撤资，因他们对市场的增长前景感到怀疑、企业获利低迷以及经济数据好坏不一。
数据显示，最近一周股票基金流出44亿美元。最新的数据强化了美国股票基金的表现模式，根据ICI资料，此类基金在过去52周有39周遭遇资金外流。
投资美国股票的基金流失49亿美元资金，而专注外国股票的基金则出现九周来的首次资金流入。
数据显示，投资于其他国家股票的美国基金流入4.3亿美元，此前连续八周共计流出66亿美元。
“仅凭一周的数据还不能说出现新趋势，”S&P Global Market Intelligence主管Todd Rosenbluth表示。
与此同时ICI称，债券基金在过去11周流入超过500亿美元，其中在最近一周流入41亿美元。
ICI表示，美国市政债券基金吸收20亿美元，应税政府债券基金流入12亿美元，双双延续今年以来持续受追捧的局面。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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