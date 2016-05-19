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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 08:59 BJT

方正中期期货：郑州动力煤期货领涨黑色系，短期逢低做多

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

当前，动力煤期货主力合约价格结束了一周以来的盘整行情，震荡向上。在黑色系整体强势的背景下，动力煤期货从跟风到如今的领涨，实现了质的飞跃。其中，动力煤基本面的好转功不可没。

　　由于严格落实限产措施，煤炭产量逐月下降，这为淡季中的煤炭价格带来了强有力的支撑。但另一方面，水电开始发力，从一季度水电淡季的发电量增速以及近期降水量数据可以看出，今年依然是水电大年，这势必会对火电需求产生强烈挤压效应。目前电厂煤炭日耗量低位运行平稳，未来迎峰度夏将对煤炭需求有一定增长，只是幅度并不乐观。从盘面上看，动力煤的上涨还没结束，建议短期以逢低做多为主，上方压力位在400元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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