《香港报摘》--其他报纸重要消息5月19日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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**明报**
--香港零售寒冬持续，昔日“企硬”甚少减价的奢侈品牌亦要减价救亡。著名英国奢侈品品牌Burberry昨日公布，截至今年3月底止，全年销售额下跌1%，惟若撇除港澳地区，期内销售额则升3%。除计划大幅削减开支，原来集团于公布业绩前，已于“重灾区”香港减价促销，部分产品低至半价。
--金管局今天将举行记者会，公布最新一批iBond（iBond 6）的销售安排，有指过去五次iBond均在7月推出，但今年由于将发行银色债券，因此把iBond 6的发行时间提早，预计本月30日开始接受认购，为期约一周。
**苹果日报**
--“股坛金手指”谢清海罕有唱淡，形容全球经济今年是自2008年来最差、最艰难一年。他指出内地银行实际坏账水平恐高于10%，属于“相当严重”。虽然他表示不会减少中国投资，但估计内地经济结构性改革尚需要3-5年才见效，其间带来的社会震荡，更是香港的最大风险。
**东方日报**
--微软终对Nokia手机业务放手，富智康 公布，与芬兰公司HMD Global联手斥资3.5亿美元，向微软公司收购以诺基亚为品牌的手机制造业务。两者又与Nokia Technologies合作，获得以诺基亚为品牌的移动手机及平板电脑之产销权，换言之，富智康将掌控Nokia手机业务。
**文汇报**
--中国银行 旗下中银航空租赁今起招股，公司计划全球发行2.08亿股，当中一半是新股，全部股份当中7.5%在香港公开发售，招股价每股42港元，每手100股，入场费约4,242.32元，集资87.45亿港元。公司董事总经理兼行政总裁Robert Martin昨在记者会上表示，本港市场具高透明度及流动性，可为公司创造多元化股东组合，这也是公司选择来港上市的原因。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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