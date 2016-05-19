美国股市：银行类股表现超群，因美联储会议记录提振获利前景

骏利资产 基金经理人葛罗斯在美联储发布会议记录后更新Tweeter表示，“美联储似乎明白过来了。低利率会摧毁商业模式，并耗尽经济潜力。”葛罗斯此前多次警告，短期利率过低正在挤压银行利润。

美联储立场更趋强硬，或会刺激投资者对银行业的胃口；今年这个领域备受冷落，自去年12月31日以来累计下跌了7.8%，而标普500指数为持平。

美联储的强硬立场或将于周四得到证实，联储副主席费舍尔和纽约联邦储备银行总裁杜德利将分别在不同场合发表讲话。美联储主席叶伦下一次公开露面安排在5月27日。

BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，目前而言，美联储的姿态已给金融类股带来提振。

“投资者纷纷调整仓位，有买家进场、空头展开回补，”Hellwig说。“现在，要想保持这种势头，美联储升息的预期需要强化，即美联储6月真的要升息，之后会在今年再次升息。”

投资者可能也会被银行业的较低估值所吸引。根据DataStream的数据，上个月标普500指数银行业指数估值相对总体指数达到逾10年来最低水平。(完) (编译 徐文焰/王颖；审校 许娜/王丽鑫)