国际油市：美元走强、美国原油库存增加及伊朗出口飙升拖累油价下跌

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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但在美国能源资料协会(EIA)公布数据后，这波多头行情结束。该数据显示，上周美国原油库存意外增加131万桶，至5.4129亿桶。
“我们怀疑油市涨太快、太多了，”法国巴黎银行表示。
美国原油产量再次下滑，降至879万桶／日，去年峰值为逾960万桶／日。
法国巴黎银行表示，产量下滑，尤其是美国，可能会导致“油价从2016年底至2017年全年呈现上涨”。
分析师表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)4月26-27日会议记录亦推低油价。该会议记录显示，如果经济数据直指第二季成长加速，美联储就有可能在6月升息。
伊朗的国际制裁在1月解除后，其石油出口激增亦令油市承压。
伊朗5月石油出口料将较上年同期跳增近60%至210万桶／日，尤其是对亚洲和欧洲的出口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/戴素萍 审校 徐文焰/李春喜)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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