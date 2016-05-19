国际油市：美元走强、美国原油库存增加及伊朗出口飙升拖累油价下跌

但在美国能源资料协会(EIA)公布数据后，这波多头行情结束。该数据显示，上周美国原油库存意外增加131万桶，至5.4129亿桶。

“我们怀疑油市涨太快、太多了，”法国巴黎银行表示。

美国原油产量再次下滑，降至879万桶／日，去年峰值为逾960万桶／日。

法国巴黎银行表示，产量下滑，尤其是美国，可能会导致“油价从2016年底至2017年全年呈现上涨”。

分析师表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)4月26-27日会议记录亦推低油价。该会议记录显示，如果经济数据直指第二季成长加速，美联储就有可能在6月升息。

伊朗的国际制裁在1月解除后，其石油出口激增亦令油市承压。

伊朗5月石油出口料将较上年同期跳增近60%至210万桶／日，尤其是对亚洲和欧洲的出口。(完)

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