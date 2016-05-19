《全球主要央行动态》--5月12日-5月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月12日-5月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。会议记录显示，多数委员表示，他们希望看到第二季经济成长加快，以及就业和通胀改善的迹象。“然后委员会在6月上调联邦基金利率目标区间可能就是合适的，”会议记录指出。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，他将主张在今年6月或7月升息。亚特兰大联储总裁洛克哈特在华盛顿的一场活动上表示，他仍假设现在到12月可能会有两到三次升息。与洛克哈特一同出席活动的旧金山联储总裁威廉姆斯说，今年升息两次至三次“看来是合理的”。

里奇蒙联储总裁拉克尔在采访中称，美联储6月会议应考虑升息，他表示通胀正向2%靠近，且就业市场收紧。

堪萨斯联储总裁乔治表示，美联储的利率水平太低，有可能激励企业过度负债。“我支持逐步推动短期利率升向更正常的水准，但我认为，就目前的经济形势来看，现在的利率太低，”乔治警告称，过低利率持续太长时间会给经济带来风险。

美联储主席叶伦称，尽管她“不会完全排除未来在非常不利情况下实施负利率的可能性”，但要在美国使用这项工具，需要先进行大量研究。叶伦称，美联储计划逐步升息，因预计经济持续增强，通胀将回升至美联储的目标2%。她还表示，如果经济意外恶化，美联储将会调整立场。

波士顿联储总裁罗森格伦称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且通胀在逐步攀升，则美联储需要再次升息。

**欧洲**

德国央行总裁魏德曼表示，许多欧元区国家没有提高财政支出的空间及迫切需求，因此他们应该聚焦于改革，以此来提高经济成长潜力。魏德曼称，目前宽松货币政策是适宜的，但持续时间不应超出绝对必要的时限，因为负面效应正与日剧增。

欧洲央行管委瓦西里奥斯卡斯表示，欧洲央行在秋季以前都不应讨论是否需要继续采取政策举措，并称该央行的政策弹药并未用尽。瓦西里奥斯卡斯称，通胀率为负的情况可能还要持续几个月，到年底时才会稳稳回到正值区域，但趋势是正面的，所以欧洲央行现在应该侧重于实施已批准的措施。不过他表示，如果有必要采取行动，欧洲央行有不少工具可以动用，甚至可以扩大至新的资产类别。

英国央行利率决策者一致表决维持利率不变，并提高对英国若公投退出欧盟所引发经济风险的警告，称英镑可能大跌，且失业恐将上升。英国央行表示，如果英国投票决定退出欧盟，则国内经济成长可能大幅减缓，甚至陷入衰退。央行总裁卡尼称，针对“退欧”结果，英国央行可以采取的举措有限，“货币政策无法立即抵消所有负面影响”。

挪威央行维持指标利率在纪录低位0.50%不变，符合预期。该央行重申2016年余下时间可能进一步降息，以因应油价引发的经济滑坡。

**大中华区**

两位消息人士透露，中国央行金融稳定局正在摸底评估银行业不良贷款的真实性，查正常类和关注类贷款中有无隐藏不良资产以及是否存在行政性干预等情况。

在被市场认为偏低的4月新增信贷和社会融资数据公布后，中国央行表示，考虑季节性变化和地方政府债券发行、债务置换等因素，总体上当前金融对实体经济的支持力度仍然较强。央行新闻稿称，下阶段将继续实施好稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，营造适宜的货币金融环境，促进经济平稳增长。

台湾央行宣布，开放顾客得免临柜设定他人外汇存款帐户为约定帐户，办理转帐及汇款等外汇业务，这次开放重点为：同一银行的他人外汇存款帐户，以及其他银行本人或他人外汇存款帐户。但央行强调，银行客户必须先到银行柜台申请〞线上设定约定转入或受款帐户的功能〞后，方可设定。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦称，央行将在必要时果断行动以实现2%的通胀目标，强调该行若要再次扩大刺激，仍有“充裕”政策选项。黑田东彦为日本央行上月按兵不动的决定辩护，称还需时间来判断此前宽松举措对经济的影响。但他表示，日本央行并不一定要按兵不动，直到政策效应得以确认。

韩国央行连续第11个月维持指标利率在1.5%不变，符合市场预期。韩国央行总裁李柱烈在新闻发布会上表示，央行决议获一致通过，并称韩国利率政策与美联储政策方向没有直接关联。

**澳洲**

根据澳洲央行5月3日政策会议的记录，政策委员们在会议上曾讨论维持利率不变，但最终认为降息将有助于使通胀率在一段时间之后重返目标水平。会议记录显示，澳洲央行主要担心上季意外疲弱的通胀数据。“尽管3月当季CPI数据反映出一些暂时性因素，但物价和劳工成本普遍显现疲弱，暗示国内通胀压力不及原先预期，”会议记录称。

**其他央行**

巴西过渡政府宣布，任命国内最大民营银行的首席经济学家戈尔德法因(Ilan Goldfajn)担任央行总裁，进一步摆脱干涉主义政策。

菲律宾央行维持指标利率在4.0%不变，表示经济增长料保持强劲，通胀仍将温和。

菲律宾央行将从6月3日起开始启用利率走廊体系，并将利率走廊宽度设在100个基点，但重申相关调整不代表货币政策改变。 (完)

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