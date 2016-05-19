全球金市：金价位于三周低点附近，美联储加息预期推高美元

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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根据美联储周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。
这显示确实有可能在6月加息，相比华尔街的预期，美联储则更接近再度收紧货币政策。去年12月美联储进行了近十年来首次加息。
金价对利率上升非常敏感。利率上升会增加持有黄金的机会成本。金价今年以来累计上涨近20%，因市场预计，全球不确定性已导致美联储放慢升息步伐。
在美联储会议记录公布后，美元周三升至数周高点。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二其黄金持仓增加0.56%至855.89吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王丽鑫/王兴亚)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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