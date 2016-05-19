全球金市：金价位于三周低点附近，美联储加息预期推高美元

根据美联储周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。

这显示确实有可能在6月加息，相比华尔街的预期，美联储则更接近再度收紧货币政策。去年12月美联储进行了近十年来首次加息。

金价对利率上升非常敏感。利率上升会增加持有黄金的机会成本。金价今年以来累计上涨近20%，因市场预计，全球不确定性已导致美联储放慢升息步伐。

在美联储会议记录公布后，美元周三升至数周高点。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二其黄金持仓增加0.56%至855.89吨。(完)

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