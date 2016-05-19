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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 09:18 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月19日

5月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7661港元 )
    
    美股道琼工业指数周三收低-3.36,或-0.02%,报17526.62点.全日走势波动，受到银行股上涨支撑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录显示，有可能在近
期升息。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                           
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                       
 中海油                       117.280   -1.59      18022             9.109      -0.67                                                                        
 中国铝业                       7.540   -2.20       5657             2.342      -0.75                                                                        
 中国移动                      54.140   -1.46     120698            84.096       0.11                                                                        
 中国人寿                      10.660   -0.19     229361            16.558      -0.49                                                                        
 中石油                        67.650   -2.03      23790             5.254      -0.87                                                                        
 中石化                        65.720   -1.07      21260             5.104      -0.89                                                                        
 汇丰控股            <HSBC.K   31.450    1.78    2508712            48.851       2.37                                                                        
 中电信                        47.170   -1.13       4919             3.663      -0.45                                                                        
 中国联通                      10.810   -1.64      77702             8.396      -1.46                                                                        
 兖州煤业                       5.030   -0.79       1600             3.907      -1.60                                                                        
 华能国际                      26.400   -1.49      10278             5.126      -0.85                                                                        
 南方航空                      31.170   -0.42       6443             4.842      -1.19                                                                        
 东方航空                      27.670   -0.72       3087             4.298      -0.28                                                                        
 中芯国际                       4.080   -1.92       4641             0.634      -0.98                                                                        
 （完）

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