《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月19日

5月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7661港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-3.36,或-0.02%,报17526.62点.全日走势波动，受到银行股上涨支撑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录显示，有可能在近 期升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.280 -1.59 18022 9.109 -0.67 中国铝业 7.540 -2.20 5657 2.342 -0.75 中国移动 54.140 -1.46 120698 84.096 0.11 中国人寿 10.660 -0.19 229361 16.558 -0.49 中石油 67.650 -2.03 23790 5.254 -0.87 中石化 65.720 -1.07 21260 5.104 -0.89 汇丰控股 <HSBC.K 31.450 1.78 2508712 48.851 2.37 中电信 47.170 -1.13 4919 3.663 -0.45 中国联通 10.810 -1.64 77702 8.396 -1.46 兖州煤业 5.030 -0.79 1600 3.907 -1.60 华能国际 26.400 -1.49 10278 5.126 -0.85 南方航空 31.170 -0.42 6443 4.842 -1.19 东方航空 27.670 -0.72 3087 4.298 -0.28 中芯国际 4.080 -1.92 4641 0.634 -0.98 （完）