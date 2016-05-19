港报社评：港参与一带一路，知机亦须知难--经济日报5月19日

全国人大委员长张德江昨指，香港可在一带一路中发挥重要作用。香港的国际化金融、服务业虽有优势，惟一带一路项目涉政治考量，有别香港擅长的商业项目，知机遇更要知障碍。

香港拓一带一路 机遇大障碍不少

张德江昨在一带一路论坛发表主题演讲，强调香港是一带一路重要节点，在地理位置的区位优势、作为自由港的开放优势、服务业专业化优势，以至中西文化荟萃的人文优势，这四个独特优势，可为香港参与一带一路发挥重要作用。

此反映一带一路作为中国未来十年、二十年最重要外交与经济战略，中央看重香港在金融、专业以至航运等国际级角色，盼借香港助推一带一路，更赋予香港重大机遇，以利繁荣稳定。

若香港能把握好一带一路契机，香港作为中国对外门户、人民币离岸中心，以至国际金融中心等地位将可更巩固，惟关键是香港能否契合此庞大机遇？

表面上，香港的国际化金融、专业服务等皆有优势，但实际上却不能过早乐观，因一带一路项目除涉经济考量，更往往有复杂的政治、外交考量，与香港擅长的纯商业项目有别，香港要把握机会，就须知背后障碍。

其一，政治障碍。中央推一带一路，助相关国家推基建项目，除涉项目本身经济效益计算外，更可能涉外交利益，如以稳定的资源、农产品作交换等，以至相关国家的政权更迭、对华关系变化等，都可能为项目推进带来变数。香港要参与这些项目，对个中的政治、外交风险须有更全面考量。

其二，市场障碍。香港的经贸伙伴，以发达地区如欧美日等为主，惟一带一路主要驳通新兴市场，香港对个中的东南亚国家或稍为熟悉，但对南亚、中亚、中东等沿綫国家，认识却不深。香港或须吸引熟悉这些市场的外来人才，又或培训相关本地人才，以减香港打进这些新市场的障碍。

政治风险慎估量 要新人才新资金

其三，资金障碍。香港虽是国际金融中心，惟来港外资主要是投资股市，或视香港为进入内地的跳板，香港若要为一带一路提供融资等平台，须力增资金池的深广度，吸引对基建投资有兴趣的长綫基金，以至外国主权基金等来港，做到百货应百客，香港才有望成一带一路的关键融资平台。

一带一路既是香港机遇，要开拓相关市场亦是崭新挑战，香港须知个中障碍，见招拆招，才有望借助一带一路，为香港经济金融发展引入新动能。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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