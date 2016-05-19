港报社评：导回一国两制框架，为香港绑绷带止血--信报5月19日

全国人大委员长张德江继续在香港展开访问之旅，昨日的主要焦点有三，其一是出席「一带一路」高峰论坛发表演讲，其二是与包括四位泛民议员在内的立法会各主要党派代表会面，其三是在香港社会各界的欢迎晚宴上讲话，当中谈及相对敏感的本土问题。总的来说，张德江勉励香港背靠祖国发展经济之余，强调「一国两制」不会变成「一国一制」，中央无意把香港「内地化」。

关于「一带一路」，张德江指出在设计之时把支持香港参与作为最重要的政策取向。香港具备很多独特优势，包括处于全球最繁忙的航道上，是国家的重要门户，香港的自由港与全世界保持紧密经贸往来，内地很多开放政策也在香港先行先试，取得不少先机。张德江又赞扬香港专业服务种类多、水平高，向来是东西方文化交流的重要窗口，既能够传承传统中国文化，亦有自己的特色。尤其值得留意的一点，他刻意提到香港的粤语和电影，具备重大影响力。

「一带一路」继承古丝绸之路促成二十一世纪的商机，这个不难理解，为什么要提到粤语和电影呢？相信此举是要和应香港人愈来愈看重的本土情怀，企图消除中港矛盾所造成的疑虑，因为有不少人担心，普通话和简体字将取代粤语和繁体字，张德江此言是要告诉世人，「一国两制」之下香港的特色文化得以保留并且受到尊重。

与颂扬粤语有异曲同工之妙的，还见诸昨日晚宴之上，张德江发表讲话之时表示：「只要香港各界秉持『放开彼此心中矛盾，理想一起去追』的精神，共同支持行政长官和特别行政区政府依法施政，和衷共济、齐心协力，就一定能够收到成效，迈向『一国两制』的新阶段。」

大家耳熟能详矣，「放开彼此心中矛盾，理想一起去追」是香港经典金曲《狮子山下》的歌词，如此引用，一来予人在地的亲切感，二来凭曲寄意，呼吁港人化解社会深层次矛盾，一起去追求理想。至于理想到底是什么，不妨解读为国家领导人念兹在兹的「中国梦」，甚至是「一带一路」维护世界和平的宏愿。

显而易见，张德江及其幕后文胆有备而来，尝试针对性地与本土情怀接轨，并非独沽一味高高在上硬销国策。如此一来，晚宴前在酒会上与四名泛民议员见面，就是顺理成章的安排了。四名泛民议员包括梁家杰、何秀兰、刘慧卿与李国麟，他们事后形容双方的接触是重要突破，张德江表示不排除往后仍有机会沟通。会面之时他们表达了对梁振英的不满，要求撤换特首，对方回答「听得清楚」。尽管张德江没有具体回应个别问题，让泛民觉得言词空泛，但这一回合面对面沟通，无疑是打开了一道对话之门，这情况绝对比鸡蛋与高墙的关系有益有建设性。

尝试针对性地与本土情怀接轨，不代表中央毫无底线照单全收。张德江在晚宴致词时指出：「乡土情怀人皆有之。我是东北人，我爱我的家乡；我是中国人，我爱我的祖国。」继而话锋一转：「现在，有极少数人排斥一国、抗拒中央，甚至公然打出『港独』的旗号，这不是『本土』问题，而是以『本土』之名行『分离』之实。这是否违背了『一国两制』的初心？这对香港是福还是祸？相信广大的香港同胞是心中有数的。」本土是本土，港独是港独，两者不能混为一谈，此乃中央寸步不让的清晰底线。

纵观张德江的言论，我们不难发现，中央政府尝试将香港的种种矛盾重新导回「一国两制」的框架之下解决，既不搞「一国一制」，亦不容「分离主义」。更加值得咀嚼的是，解决矛盾的方法是理性沟通，消除分歧，增进共识，因此张德江与泛民会面不排除有后续发展。

假如这个理解正确，香港的社会撕裂状态有机会绑上绷带止血。没有人期望病况不轻的香港马上痊癒过来，但只要「一国」与「两制」不再火星撞地球，最低限度能够避免愈趋危殆之厄。

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