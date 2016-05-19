金属期市：伦铜在三个月低点附近交投，受美元走强影响

美元周四在亚洲盘初持于高位，此前在美联储上次政策会议记录重燃6月升息预期之后，美元涨至数周高点。

中国国家统计局发言人称，中国资金流通总量稳定，货币政策方向未变，并称经济也面临一些挑战。

智利铜矿商安托法加斯塔矿业周三表示，已与长期反对该公司旗下Los Pelambres尾矿坝的当地社区签署一份协议，结束了抗议活动和寻求拆除尾矿坝的法律行动。(完)

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