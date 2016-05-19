日本已公布经济指标--2016/5/19

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% p -0.4% r 6月7日 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 5月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.3% 持平 5月26日 -- 工业生产(m/m) 3月 +3.8% r -5.2% 5月30日 -- 失业率 3月 3.2% @ 3.3% @ 5月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 顺差7,550 顺差2,428 5月22日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 -5.3% +1.2% 5月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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