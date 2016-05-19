港报社评：中央泛民关系解冻，应建立常态化沟通--明报5月19日

来港视察的全国人大委员长张德江在欢迎晚宴的讲话，基本上回应了近期引起关注的热点问题。他指极少数打着「港独」旗号的人，是以本土之名行分裂之实，对「港独」的批评点到即止。他又从国策、内地与香港最大公约数和实践行得通三个层面来表述「一国两制」前景，认为不会改变、不应改变和没有必要改变，藉此平服近期有人提出所谓「二次前途谈判」而搅动的思绪。

总的而言，张德江讲话平实、语调温和，即使以为被批评而对号入座的人也不至于有太大反弹，贯彻他此行争取团结最大多数，避免激发更大对抗的基调。张德江这篇讲话值得关注，而他在晚宴前的小范围酒会有4名泛民议员出席，是回归以来首次有中央领导人与泛民议员近距离面对面交流，这一幕的意义重大，也值得关注和讨论。

回归19年不相往来，领导人泛民首交流

张德江与部分泛民议员在酒会交流互动，有深层意义。首先是回归以来，中央与以往的民主派到泛民阵营，基于种种原因而处于近乎零接触状态；近年由泛民衍生出来的极端激进势力与中央对着干，泛民议员参与「拉布」破坏议事，包括2014年政改方案，宁可玉石俱焚，放弃透过理性商讨解决争议等，使泛民与特区政府和中央的关系陷于冰点。

19年来，即使仅有几次安排全体议员到内地交流、参访或商讨政改事宜等，都曾发生这样那样的纷争，未能建立和累积互信，甚至不欢而散。例如多年前，全体立法会议员获安排到广东参访，张德江时任广东省委书记，在接待议员的座谈会上，双方就一些课题包括六四事件的处理而争吵，张德江说「话不投机半句多」，之后个别议员抛出「圈套论」，认为中了内地的圈套；双方城府隔阂之深，可见一斑。

今次张德江与泛民议员交流，已知是当局主动提出并推动成事。在全体泛民议员抵制晚宴的情况下，安排小范围酒会，邀请泛民议员的党派代表出席，可见当局用心良苦。泛民否决政改方案，与中央嫌隙未弥合，现在张德江已经是中央领导人，他此行要在港见到泛民议员，这个取态放在历来中央与泛民的关系审视是别饶意义，起码释出中央尝试对泛民关系解冻的信息。这次「酒会交流」是回归以来的重要政治事态，若能持续积极发展，日后会被视为香港政治情势转折点的里程碑。

其次是政改方案否决之后，本港政治生态愈趋激化，「自主」、「自决」甚至港独等冒出或明或暗的分离分裂倾向，成为政治诉求或是个别政团的路线目标。若趋势发展下去，中央被迫出手处理，「一国两制」将不保，香港肯定承受灾难性后果。张德江此际主动与泛民党派代表接触，即使在交流互动时言语间并无提示或告诫，不过在客观上应有透过亲身接触，遏止泛民政团滑向「离心」的考虑。

出席小范围酒会的4名泛民议员，据他们会后向记者交代，已经向张德江提出撤换特首、重启政改等诉求。姑勿论这些诉求的逻辑是否成立或合理，酒会短短约50分钟，还有其他6名议员表达意见，加上张德江须作整体概括回应，因此不会有深入交谈；张德江对他们的诉求，也不可能即席明确回应。可以说，这次交流形式重于实质。另外，若认为一次短暂交流就会取得什么成果，那个期望也过高了，若视之为日后泛民与中央常态交流沟通的起步，意义就不一样。

特首应发挥桥梁作用，为中央泛民铺桥搭路

泛民议员与张德江在酒会上未见有「后会有期」之说，不过在酒会之后，有泛民议员称，留意到张德江觉得，如果现时沟通少就可以增加沟通。设若张德江真的有这种想法，虽无再约见面交流，却可解读为他释出了「增加沟通」的意愿。泛民应向有关方面厘清张德江是否愿意与泛民增加沟通，并要把握机会，建立泛民与中央沟通常态化。这方面，梁振英应该主动发挥作为中央与香港的桥梁作用，为沟通常态化铺桥搭路，把泛民与中央的关系纳入正轨；设若取得成果，将是回归以来特首在政治上的重要政绩之一。

泛民阵营在社会上取得不少支持，这在历次立法会选举地区直选已经一再证明。所以从现实功利角度，泛民蕴蓄巨大政治能量，却与中央无沟通而形同世仇，这样的政局不可能稳定。回归以来，本港政治生态愈趋激越，甚至出现管治困局，都与这种不正常状态有很大关系。

今次张德江破例与泛民议员交流，未知是否反映了中央正在摸索全面调整与泛民的关系？从香港最大利益出发，当然希望见到与中央交流、互动和沟通，并非属于建制阵营的专利，而是本港各方面势力同属中央的交往对象。中央与泛民关系正常化，包括重新给泛民议员发出回乡证，是需要考虑在内的时候了。

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