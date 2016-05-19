港报社评：三支柱动摇，香港必有祸--星岛日报5月19日

全国人大委员长张德江昨在欢迎晚宴上发表讲话，谈了对「一国两制」和香港问题的看法，他将之概括为三句话，第一句是「勿忘初心」，所谓「初心」，即当初邓小平提出「一国两制」的基本想法，这是香港长期繁荣稳定的基础，不能歪离，也不可动摇。香港近年备受种种思潮与行动冲击，社会动荡不安，令不少港人感到迷惘，对张德江这一番阐述，实有必要深切思考。 张德江指出，当年邓小平的「一国两制」构想，就是在对香港恢复行使主权的前提下，保留香港的特色和优势，保持其繁荣稳定。在段话里面，关键在「前提」二字，即香港回归之后，即成为了中国主权内的一个地区，如果香港脱离了这关系，就再不是「一国」，整个构想便会崩溃。 违主权原则 「两制」亦崩溃 既然主权关系是「一国两制」的基础，中央必不会容许香港独立，与中国分离，如果有人强行走这条路，将动摇香港繁荣稳定的支柱，把香港带向灾难。 张德江在讲话中说，港人治港和高度自治，已照顾了香港「本土」的实际情况。极少数人打出「港独」的旗号，是以「本土」之名行「分离」之实。他接着问︰这是否违背了「一国两制」的初衷？对香港是福是祸？他只提出问题，让香港人自己去思考，但从「对香港恢复行使主权」这大前提看，答案已不说自明，结果必然是祸！ 再说，近期有人提出二○四七年可自决香港主权谁属，是极大谬误，因「香港五十年不变」是指资本主义制度与生活方式五十年不变，而非指主权问题。香港主权回归中国并没有时限，这在《中英联合声明》和《基本法》都说得很清楚。 张德江指出「一国两制」初心的另一问题是法治。当年中国收回香港主权，特意保留香港原来的大部分制度和生活特色，其中最重要的一项，就是法治，因为法治是香港经济和社会秩序的基础，如果动摇，经济将随之崩溃，社会也难以稳定。 法治受威胁 稳定难保 但令中央和大多数港人忧心的是，近年的政治运动鼓吹违法抗争，一年多前的占中将之推到高峰，领导者与参与者以争取普选之名，激烈冲击法治，其后演变为种种街头暴力行动，以至年初二凌晨的骚乱。「一国两制」的这根支柱，正实实在在受到威胁，港人能不警惕？ 张德江最后提出发展问题，认为香港经济没发展，繁荣和稳定都难保。这说法毋庸置疑。香港长期受到政治纷争折腾，经济发展的动力正大减，如此下去，必引发政治和社会动荡，到头来又会打击经济，形成恶性循环，前景堪虞。张德江今次发出了警号，港人应视之为当头棒喝，不能让祸害临头才懊悔不已。