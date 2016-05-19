港报社评：张德江讲话情理交融，香港谋发展信心更坚--文汇报5月19日

全国人大常委会委员长张德江昨晚参加香港社会各界欢迎晚宴，以「勿忘初心」、「保持耐心」、「坚定信心」概括对落实「一国两制」、解决香港存在问题和发展前景的看法。在昨日上午的「一带一路」高峰论坛上，张德江发表重要演讲，清晰阐释香港参与「一带一路」的四大独特优势及中央支持香港在四个方面发挥积极作用。

张德江的两场讲话，情理交融，透彻高远，清晰阐述中央的原则立场，深刻分析香港面对的问题，明确指出香港优势和发展方向。他向香港社会传递重要信息，表明中央坚定不移贯彻落实「一国两制」，高度重视香港保持长期繁荣稳定，真切期望香港在国家战略大局中发挥独特作用并获得自身发展。香港社会有必要全面准确理解张德江讲话传递的信息，清醒面对问题，认清自身优势，坚定信心，聚焦发展，同心协力抓住「一带一路」的重大机遇，让香港发展进入崭新阶段。

香港回归近19年，「一国两制」获得成功落实。但不可否认，由于一些长期积累的矛盾，和发展过程不断出现的新问题，香港的经济、民生、政制发展都遇到不少困难和挑战，本港有一些人对「一国两制」产生怀疑，甚至有人散布中央要把香港「内地化」、变「一国两制」为「一国一制」；更令社会担忧的是，有极少数人排斥「一国」、抗拒中央，公然打出「港独」的旗号，以「本土」之名行「分离」之实。对此，张德江指出，「一国两制」实践没有任何先例可循，各方面的制度和体制机制尚需完善。

一些深层次矛盾总要经过一段时间才会逐渐显现出来，这有其客观必然性。今天暴露的许多问题有些是多年积累而来的，有些是新出现的，解决起来也绝非朝夕之功。我们不能因此就对「一国两制」产生怀疑、动摇甚至否定。没有过不去的火焰山。我们有智慧有能力解决「一国两制」实践中的问题。张德江的讲话，对当前香港落实「一国两制」中遇到的问题作出最清晰明确的解答，无疑具有释疑止争、激浊扬清的作用。

张德江强调香港不能对「一国两制」产生怀疑、动摇甚至否定，同时更指出：要坚定对「一国两制」事业的信心，因为「一国两制」是一项基本国策，是战略抉择而不是权宜之计，不会改变；「一国两制」有坚实的民意基础，是祖国内地和香港之间的最大公约数，不应改变；香港回归祖国以来的实践证明，「一国两制」是做得到、行得通的，是经过实践检验的好制度，没必要改变。张德江还语重心长地表示，「不忘初心，方得始终」，特别指出当初邓小平提出「一国两制」构想，解决历史遗留的香港问题，就是要在对香港恢复行使主权的前提下，照顾香港的现实，最大程度地保留香港特色和优势，保持香港长期繁荣稳定。

「一国两制」对国家、对香港都最为有利，是香港繁荣稳定的保障和前提，广大香港市民希望「一国两制」坚持下去，中央必定会坚定不移地贯彻下去。张德江的讲话，定必可以坚定广大香港市民对「一国两制」的信心，对香港的前景更具信心。

此次张德江亲自来港视察，出席在香港举办的「一带一路」高峰论坛并发表主题演讲，充分体现了中央重视「一国两制」下香港的独特优势，希望香港在「一带一路」发挥积极作用，维护香港繁荣稳定，为持续成功落实「一国两制」营造有利的社会环境。

众所周知，「一带一路」建设是中国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大战略举措，有助于促进沿线经济建设和全球经济繁荣，有利于加强人文交流、维护世界和平，是一个切实可行、具有划时代意义的伟大构想。香港是中国一个特别行政区，也是「一带一路」建设的一个重要节点。中央政府在制定「十三五」规划纲要和设计「一带一路」愿景与行动时，均把支持香港参与和助力「一带一路」建设作为重要的政策取向。

这足以反映，香港在国家发展中具难以替代的独特地位，中央希望香港在「一带一路」建设中，找到「国家所需、香港所长」的结合点。

张德江又以「四个独特优势」和「四个积极作用」，高度概括了香港在国家「一带一路」战略中的地位和作用。「四个独特优势」是：区位优势、开放合作的先发优势、服务业专业化优势和文脉相承的人文优势。「四个积极作用」则包括：主动对接「一带一路」，打造综合服务平台；瞄准资金融通，推动人民币国际化和「一带一路」投融资平台建设；聚焦人文交流，促进「一带一路」沿线民心相通；深化与内地合作，共同开辟「一带一路」市场。这有助香港明确自身优势，提振信心士气，根据新形势、新理念，找到香港在国家战略格局中的新角色。

张德江向香港传递中央坚定不移贯彻「一国两制」的信息，更表示在尊重「一国两制」和基本法的原则下，只要为了香港好，中央愿意广泛听取各方面的意见和建议，也可以用各种方式开展交流。只要理性沟通，就可以减少以至消除分歧，增进共识；落实「一带一路」为香港带来历史机遇。香港各界应该秉持「放开彼此心中矛盾，理想一起去追」的精神，共同支持行政长官和特区政府依法施政，和衷共济、齐心协力，不断提升原有优势，开创新优势，在参与国家发展的进程中实现自身更大发展。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘