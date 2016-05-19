《香港重要政经日程》--5月19日-5月31日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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================== 今日重要政经消息=================
5月19日（周四）
*14:30 香港金管局发行第六批通胀挂钩债券记者会。
金山软件 公布季度业绩。
11:00 香港电视网络 股东周年大会。
11:30 利丰 股东周年大会。
15:00 中国太平 股东周年大会。
15:30 网龙 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月20日（周五）
09:30 北京汽车 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉能薄膜发电 在中国举行股东周年大会。
14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。
15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
*10:00创科实业 举行股东周年大会。
5月23日（周一）
公布4月份消费物价指数（CPI）。
14:00 万洲国际 股东周年大会。
15:00 北控水务 股东周年大会。
11:00 中国海外宏洋 股东周年大会。
5月25日（周三）
10:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 中国电信 股东周年大会。
14:30 嘉里物流 股东周年大会。
15:00 上置集团 股东周年大会。
15:30 华润啤酒 股东周年大会。
5月26日（周四）
公布4月份进出口数字。
09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 中移动 股东周年大会。
10:30 天下图控股 股东周年大会。
13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。
15:30 中海油 股东周年大会。
5月27日（周五）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 佐丹奴 股东周年大会。
10:00 盛源控股 举行股东周年大会。
10:00 TSC集团控股 举行股东周年大会。
10:30 中国广核电力 举行股东周年大会。
10:30 五矿建设 股东周年大会。
14:00 丽珠医药 在中国举行股东周年大会。
16:00 吉利汽车 举行股东周年大会。
16:00 霸王国际 在中国举行股东周年大会。
5月30日（周一）
10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
10:00 石药集团 股东周年大会。
11:00 嘉华国际 股东周年大会。
*5月31日（周二）
10:00 禹洲地产 股东周年大会。
14:30 龙湖地产 股东周年大会。
15:30 大新银行 股东周年大会。
16:30 大新金融 股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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