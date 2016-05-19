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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 09:49 BJT

《香港重要政经日程》--5月19日-5月31日

================== 今日重要政经消息=================

5月19日（周四）

*14:30 香港金管局发行第六批通胀挂钩债券记者会。

金山软件 公布季度业绩。

11:00 香港电视网络 股东周年大会。

11:30 利丰 股东周年大会。

15:00 中国太平 股东周年大会。

15:30 网龙 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月20日（周五）

09:30 北京汽车 在中国举行股东周年大会。

10:00 汉能薄膜发电 在中国举行股东周年大会。

14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。

15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

*10:00创科实业 举行股东周年大会。

5月23日（周一）

公布4月份消费物价指数（CPI）。

14:00 万洲国际 股东周年大会。

15:00 北控水务 股东周年大会。

11:00 中国海外宏洋 股东周年大会。

5月25日（周三）

10:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。

11:00 中国电信 股东周年大会。

14:30 嘉里物流 股东周年大会。

15:00 上置集团 股东周年大会。

15:30 华润啤酒 股东周年大会。

5月26日（周四）

公布4月份进出口数字。

09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。

10:00 中移动 股东周年大会。

10:30 天下图控股 股东周年大会。

13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。

15:30 中海油 股东周年大会。

5月27日（周五）

09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。

09:30 佐丹奴 股东周年大会。

10:00 盛源控股 举行股东周年大会。

10:00 TSC集团控股 举行股东周年大会。

10:30 中国广核电力 举行股东周年大会。

10:30 五矿建设 股东周年大会。

14:00 丽珠医药 在中国举行股东周年大会。

16:00 吉利汽车 举行股东周年大会。

16:00 霸王国际 在中国举行股东周年大会。

5月30日（周一）

10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。

10:00 石药集团 股东周年大会。

11:00 嘉华国际 股东周年大会。

*5月31日（周二）

10:00 禹洲地产 股东周年大会。

14:30 龙湖地产 股东周年大会。

15:30 大新银行 股东周年大会。

16:30 大新金融 股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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