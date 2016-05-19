《汇市简讯》欧元/美元大跌后走势陷入停滞

0148GMT

* 欧元/美元在亚洲市场再度陷入停滞--但已下跌不少

* 纽约尾盘/今日亚洲盘初，该货币对自1.1288跌至1.1215

* 此后欧元/美元陷于窄幅区间，上方受阻于1.1230，回落至1.1143-1.1305一目均衡云区

* 小时图一目均衡转换线和基准线构成上方阻力，分别为1.1253和1.1265

* 到期期权也严重拖累该货币对--1.1220处有4.94亿欧元，1.1230-55区间有8.55亿欧元

* 从1.1275上至1.1360也有29.2亿欧元左右的规模

(完)

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