《汇市简讯》欧元/美元大跌后走势陷入停滞

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 欧元/美元在亚洲市场再度陷入停滞--但已下跌不少
* 纽约尾盘/今日亚洲盘初，该货币对自1.1288跌至1.1215
* 此后欧元/美元陷于窄幅区间，上方受阻于1.1230，回落至1.1143-1.1305一目均衡云区
* 小时图一目均衡转换线和基准线构成上方阻力，分别为1.1253和1.1265
* 到期期权也严重拖累该货币对--1.1220处有4.94亿欧元，1.1230-55区间有8.55亿欧元
* 从1.1275上至1.1360也有29.2亿欧元左右的规模
(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 王颖)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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