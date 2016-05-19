《路透晚报》--5月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：上有压力但往下不会深度调整，楼市调控要回归市场--国家统计局

中国国家统计局新闻发言人盛来运表示，中国经济上行有压力、下行有支撑，往下不会深度调整；而且中国当前货币总体流通量是稳定的，货币政策取向没有改变。

--中国财政：拨付今年奖补资金276.43亿元，化解钢铁煤炭过剩产能--财政部

中国财政部发布通知称，中央财政拨付2016年工业企业结构调整专项奖补资金276.43亿元人民币，包括基础奖补资金和梯级奖补资金两部分，由地方政府统筹用于符合要求的职工分流安置工作。

--中国经济：山东计划三年内压减钢铁、煤炭产能1,000万吨和4,500万吨

新华社援引山东省关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见称，山东省目标三年内分别压减钢铁、煤炭产能1,000万吨、4,500万吨；到2018年钢铁、水泥、电解铝、煤炭、船舶和平板玻璃等九大产能过剩行业的产能利用率力争回升到80%以上。

--中国经济：国家发改委批建福建永泰梧桐至尤溪中仙公路，总投资87亿元

中国国家发改委日前批复称，同意建设福建省永泰梧桐至尤溪中仙公路，项目估算总投资约为87.29亿元人民币。

--中美关系：中方拦截美军机很可能与其对华抵近侦察有关--中国国防部

针对美国国防部称“两架中国飞机在南海拦截美国侦察机”的消息，环球时报援引中国国防部新闻局回应称，注意到媒体有关报道，这很可能与美国军机对华抵近侦察有关，其将对相关情况进行了解评估。

【金融】

--《财经洞察》行政机构无论合并与否，中国央行已成就金融市场总监管霸业

尽管从行政机构划分来看，“一行三会”的合并或重组仍属雾里看花，但最早由中国央行推出的宏观审慎政策监管架构（MPA），却已然成为中国金融市场监管者的统一行动纲领。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行850亿元七天逆回购，单日净投放350亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行850亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净投放350亿元。

--中国债市动态：期货反弹但现券仍偏弱，美国加息预期升温增不确定性

中国银行间债市早盘现券走势仍偏弱，尽管国债期货探底后有所反弹；美联储（FED）最新会议记录显示6月升息可能性大增，人民币汇率承压，亦为债市带来较大不确定性，现券整体偏弱震荡的格局料将持续。

--中国货币市场：供给充沛主要回购利率下行，预期趋稳但继续关注缴税因素

中国银行间市场资金面较为宽松，早盘隔夜、七天回购加权平均利率均有下行。央行本周加量操作MLF(中期借贷便利)后，随着大行供给改善，后市流动性预期趋稳。交易员称，5月下旬还需关注所得税汇算清缴对资金面的影响，预计整体压力不大。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.3553%，20年3.9421%--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标增发的10年和20年期固息 债，中标收益率为3.3553%和3.9421%，投标倍数3.77倍和3.88倍。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.2276%，10年3.5401%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年、五年和10年固息增，中标收益率分别为2.5693%、3.2276%和3.5401%，对应投标倍数2.97倍、3.24倍和5.74倍。

--《中国新债预测》50年国债利率预测均值3.65%， 二级偏弱料需求一般

中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，现券二级情绪偏弱，50年期作为超长期限品种流动性较差，大型保险公司料仍为需求主力，不过整体积极性或一般，利率预测均值落在3.65%。

--中国信用债：中城建设称不同意持有人会议提出的为债券增信等要求

因实际控制人易主而“失去国企身份”的中国城市建设控股集团发布公告，对此前多期债券持有人会议决议进行答复。中城建控股对决议提出的持续进行信息披露、为债券提供信用增进、增加交叉违约条款及限制其处置资产行为等议案，多数表示不同意或不接受。

--香港新债：政府发行第六批100亿港元通胀挂钩债券，本月底接受认购

香港政府宣布，将发行第六批规模最多100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，债券年期为三年，将于5月31日起接受认购，6月21日在联交所上市买卖。iBond是政府债券计划下的零售部分，供香港居民认购。政府已连续第六年发行iBond。

【外汇】

--中国汇市：人民币续收跌因美6月升息预期升温，短期或再探6.55元支撑

中国人民币兑美元即期续收跌并刷新两个半月低点，但跌幅较盘初明显收窄，中间价亦大跌300余点至逾三个半月新低。交易员指出，虽见美指强势，但在岸市场似乎也有所预期，即期6.55元附近亦有大行出手结汇，另外离岸CNH也未见持续贬值，短期料人民币整体偏弱，有望继续挑战6.55整数支撑。

--中国外汇：首批人民币购售业务境外参加行完成备案，正式进入银行间市场

中国外汇交易中心宣布，5月20日起，首批人民币购售业务境外参加行完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于进一步推动中国外汇市场对外开放。

--中国外汇：标准化人民币期权交易最快6月上线--报载

上海证券报报导称，中国外汇交易中心正在对标准化人民币期权进行测试，标准化人民币期权交易模块最快有望在6月份上线。银行正在积极参与标准化外汇期权的定价系统建设。

--人民币衍生品：一年期美元掉期快速下行，大行卖盘再现意在淡化贬值预期

中国境内美元/人民币掉期曲线持续走平，一年期掉期点跌破700点至两周低点，但并未脱离前期波动区间。交易员称，近期美联储升息预期升温，美指走强推升人民币贬值预期，掉期市场依稀可见大行卖盘限制长端反弹，意在淡化预期。

--CNH动态：离岸即期一度急跌至三个月新低后反弹，美国加息预期升温

受美联储4月会议纪要暗示6月或有加息机会后，离岸人民币即期凌晨一度急跌至6.5800，创今年2月初以来的最低，后在中资机构的积极买盘下有所反弹。人民币兑美元中间价亦大跌逾300点，报6.5531元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量震荡近收平，反弹乏力市场情绪仍低迷

中国股市沪综指缩量震荡近收平。分析师指出，今日大盘反弹乏力，股指受制于5日均线反压尾盘再次回落，成交量保持低位水平。尽管盘中热点相对活跃，但金融权重股走势疲弱，对指数形成拖累。

--《焦点》中国A股加入MSCI指数重现曙光，监管层显露更多诚意

国际指数公司MSCI明晟2016年度指数评估日期渐近，随着中国国内市场的逐步改进，MSCI纳入A股的技术性困难或已不再构成阻碍，由于此举将加快中国股市与全球市场的接轨，中国监管层正显示出更多的诚意和姿态。

--《焦点》中国监管层收紧资管行业“缰绳”，未雨绸缪主动“挤泡沫”

近日，中国监管层连发重拳拟规范基金公司子公司管理和资产管理业务，在业内可谓一石激起千层浪。在中国整体经济都在去杠杆、挤泡沫的背景下，监管层主动顺应形势控制潜在风险亦在情理之中。

--中美贸易：宝钢称，美国对中国钢铁产品征收高关税有失公平

中国宝钢集团的一位官员表示，美国对中国钢铁产品征收高额进口关税的做法不公平。宝钢助理总裁张殿波在一次行业会议上表示，高关税不公平，中国在美国市场占有的份额不大。

--中国个股：中天能源曲线并购加拿大油气公司Long Run，收购价7.88亿加元

中国清洁能源运营企业--长春中天能源公告，拟投入9.55亿元人民币收购青岛中天石油投资49.74%股权，后者拟以约7.88亿加元（折36.88亿元人民币）收购加拿大油气公司Long Run。

--中国个股：美的集团拟贷款不超过50亿欧元以支持Kuka收购案

中国家电零售大厂--美的集团公告称，公司境外全资子公司Mecca已向德国库卡集团发起要约收购，美的集团拟向境内外金融机构贷款不超过50亿欧元来支持该项收购。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)