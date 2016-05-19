台湾汇市：台币早盘走跌，因FOMC会议记录暗示可能6月升息

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透台北5月19日 - 台币兑美元 周四盘初走跌，因FOMC会议记录透露出美国经济复苏力道有望支撑6月再度加息的决议，带动国际美元全线跳涨，台币开盘直接贬向32.800，惟出口商抛汇卖压沉重收敛跌幅。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.44亿美元，上日同时段为1.21亿美元，交投稳中偏热，主要消化出口商在临近32.800的抛汇卖压，而外资仍偏向买汇惟量能并不明显，短线台币料续趋弱向32.800靠拢。
〞人都贪心，出口商大都挂在32.800附近。〞一位大型官股商银交易员说。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。
今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.750-32.790，上日在32.650-32.705。
韩元兑美元 报1,189.5，上日收在1,182.6；台股加权指数 则跌1.00%。上日外资及陆资在台股卖超24.11亿台币，连14个交易日卖超共计1,124.49亿台币。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.793/32.833，上日收在32.825。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.750-32.820
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--《焦点》美联储会议记录暗示确实有可能在6月升息 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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