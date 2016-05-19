中国经济：国家发改委批建福建永泰梧桐至尤溪中仙公路，总投资87亿元

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透北京5月19日 - 中国国家发改委日前批复称，同意建设福建省永泰梧桐至尤溪中仙公路，项目估算总投资约为87.29亿元人民币。
发改委网站周四刊登批复全文称，国家安排中央专项建设基金（车购税）21.13亿元，福州市政府、三明市政府分别出资9.03亿元和5.72亿元，共计35.88亿元作为项目资本金，约占总投资的41.1%，其余资金利用国内银行贷款解决。
该路线起自永泰县梧桐镇潼关村，接已建成的宁波至东莞国家高速公路福州段，全长约65.8公里，其中福州段长约39.8公里，三明段长约26公里。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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