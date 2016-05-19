《国际主要央行公开市场操作一览》--5月19日

路透上海5月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。而根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，就有可能在6月再次升息。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

5/18 隔夜逆回购 -639.20 0.25%

5/17 隔夜逆回购 -211.15 0.25%

5/16 隔夜逆回购 -201.23 0.25%

5/13 三天逆回购 -170.88 0.25%

5/12 隔夜逆回购 -348.43 0.25%

在2月17日表示计划开展国债及MBS（抵押贷款支持证券）出售测试后，纽约联储本周二公告，将于5月24日进行至多2.5亿美元的国债出售操作，债券剩余期限在两至三年之间；另外，将于5月25日和6月1日进行MBS出售操作，规模不超过1.5亿美元。

纽约联储表示，这些小规模测试均是谨慎推进计划事项，并不代表货币政策的转变，亦不作为未来货币政策立场调整时点参考。

《本周主要新闻》

--根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国华盛顿邮报周一刊登的采访中称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月会议应考虑升息，他表示通胀正向2%靠近，且就业市场收紧。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

5/18 七天期反向交易 10.05亿美元 0.86%(固定利率)

5/17 七天期反向交易 499.466 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行利率决策者一致表决维持利率不变，并提高对英国若公投退出欧盟所引发经济风险的警告，称英镑可能大跌，且失业恐将上升。

--挪威央行维持指标利率在纪录低位0.50%不变，符合预期。该央行重申2016年余下时间可能进一步降息，以因应油价引发的经济滑坡。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 282,210

上周三 283,250

---------------------------------------

当期变化 -1,040

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，央行将在必要时果断行动以实现2%的通胀目标，强调该行若要再次扩大刺激，仍有“充裕”政策选项。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,482.5亿台币定存单，与当日存单到期金额1,479.50亿相较，定存单发行余额增3亿台币。

--台湾央行周二共发行4,410.5亿台币定存单，与当日存单到期金额5,346.5亿相较，定 存单发行余额大减936亿台币。

--台湾央行周一共发行2,862亿台币定存单，与当日存单到期金额2,859亿相较，定存单 发行余额增3亿台币。 (完)