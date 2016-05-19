中国货币市场：供给充沛主要回购利率下行，预期趋稳但继续关注缴税因素

路透上海5月19日 - 中国银行间市场周四资金面较为宽松，早盘隔夜、七天回购加权平 均利率均有下行。央行本周加量操作MLF(中期借贷便利)后，随着大行供给改善，后市流动 性预期趋稳。交易员称，5月下旬还需关注所得税汇算清缴对资金面的影响，预计整体压力 不大。 “出钱的机构很多，可能是MLF传导下来了吧；其实之前市场就有钱，只是券商借隔夜七 天可能要加个点，到昨天今天基本上都可以借到加权了，钱越来越多的感觉”，上海一券商 交易员表示。 华南一银行交易员表示，目前来看，本周央行MLF加量操作效果还是比较明显。常规的 月度缴税已经结束，资金面目前没什么太大压力，后续则待观察年度的所得税汇算清缴影响 如何。不过即使资金面再有波动，预计央行也会通过每日的公开市场操作维持市场平稳。 中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民 币，三个月和六个月期利率分别持平在2.75%和2.85%。据路透统计，5月MLF到期规模不足1, 500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日。 中国央行公开市场周四进行850亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。 据此计算，今日将净投放350亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9806 2.0014 -2.08 七天 2.2656 2.3333 -6.77 14天 2.7215 2.6846 +3.69 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.0000 1.6250 +37.50 七天 1.7400 1.7000 +4.00 14天 1.9700 1.7600 +21.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00 七天 2.4100 2.3500 +6.00 14天 2.7900 2.7000 +9.00 Shibor 其中:隔夜 2.0100 2.0110 -0.10 七天 2.3310 2.3320 -0.10 三个月 2.9273 2.9227 +0.46 (完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)