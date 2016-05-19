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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 11:44 BJT

中国货币市场：供给充沛主要回购利率下行，预期趋稳但继续关注缴税因素

路透上海5月19日 - 中国银行间市场周四资金面较为宽松，早盘隔夜、七天回购加权平
均利率均有下行。央行本周加量操作MLF(中期借贷便利)后，随着大行供给改善，后市流动
性预期趋稳。交易员称，5月下旬还需关注所得税汇算清缴对资金面的影响，预计整体压力
不大。
    
   “出钱的机构很多，可能是MLF传导下来了吧；其实之前市场就有钱，只是券商借隔夜七
天可能要加个点，到昨天今天基本上都可以借到加权了，钱越来越多的感觉”，上海一券商
交易员表示。
    
    华南一银行交易员表示，目前来看，本周央行MLF加量操作效果还是比较明显。常规的
月度缴税已经结束，资金面目前没什么太大压力，后续则待观察年度的所得税汇算清缴影响
如何。不过即使资金面再有波动，预计央行也会通过每日的公开市场操作维持市场平稳。
    
    中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民
币，三个月和六个月期利率分别持平在2.75%和2.85%。据路透统计，5月MLF到期规模不足1,
500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日。
    
    中国央行公开市场周四进行850亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。
据此计算，今日将净投放350亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:        

 北京时间11:31                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9806     2.0014      -2.08
      七天                     2.2656     2.3333      -6.77
                                                  
      14天                     2.7215     2.6846      +3.69
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.0000     1.6250     +37.50
                                                  
      七天                     1.7400     1.7000      +4.00
                                                  
      14天                     1.9700     1.7600     +21.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0200     2.0200      +0.00
                                                  
      七天                     2.4100     2.3500      +6.00
                                                  
      14天                     2.7900     2.7000      +9.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0100     2.0110      -0.10
                                                  
       七天                    2.3310     2.3320      -0.10
                                                  
       三个月                  2.9273     2.9227      +0.46
                                                  
 (完)

 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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