台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率开高，短多退场空单涌入

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透台北5月19日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周四首日发行前交易殖利率以0.86%开出，较现券高出1个基点。交易员指出，主要是因为美债殖利率急弹，及此前的30年期公债标售不佳效应持续发酵冲击。
他们表示，美国联邦准备理事会(FED)公开会议纪录显示，大部分决策者赞成FED于6月升息，促使美债殖利率大涨，台债在内外因素夹击下，短多纷纷退场，空单大举涌入105/4R。
〞美债弹成那样，台债殖利率就跟着美债弹上来了。〞一位大型商银交易员说。
另一大型公股银行交易员指出，随国际油价落底、近来水果等价格大涨，预估下半年消费者物价指数(CPI)将上扬，加上发行前交易空方没有成本，空方已自现券转往发行前交易。
他表示，短线观察重点仍在美债殖利率走势，以及台股后续表现，〞美国6月升息机率升高，台湾央行只要宣布不降息，台债殖利率会往上20-25个BP(基点)。〞
但交易员同时指出，明天即进行新旧政权交接，政局尚未明朗，且台股盘中一度跌逾1%，促使台债买单趋于积极；不过短线来看，短多将陆续退场，台债殖利率底部已有垫高的趋势。
美国指标10年期公债 价格周三下跌一大点，收益率报1.878%，为4月27日以来最高。30年期公债 价格下跌近两大点，收益率报2.679%，为5月4日以来最高。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.88%；五年期公债 殖利率料在0.55-0.59%。
本地时间10:45，10年券105/4R发行前交易殖利率在0.8625%；而10年期现券105/4 殖利率上涨1.60基点至0.8560%，成交10.5亿台币。
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