日本股市：早盘在震荡交投中持平，受日圆波动影响

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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“美联储暗示其愿意在6月加息，这让未来数月的情境变得更加明朗，我们目前可以预期，随着许多投资者重新配置风险，卖超会减少。”
周三美联储公布4月政策会议记录，暗示若经济数据表明第二季经济增长加速，美联储可能于6月加息，之后日圆应声跌至三周低点。
出口类股上扬，因日圆疲弱。家电和电子产品出口企业Panasonic 和轮胎出口商普利司通 均涨0.5%。
铃木汽车股价从上日的跌势中反弹，之前该公司宣布，该公司使用了不符合日本规定的测试，但表示后来正确的测试表明，不需要修改燃油效率数据。 铃木汽车股价周三跌幅高达15%，今日早盘收升4%。
数据显示，日本3月核心机械订单增幅大于预期，但企业预计4-6月当季订单下降，因日圆升值和海外经济体疲弱让企业更加谨慎。
东证股价指数 小跌0.2%至1,336.05点，JPX-日经400指数 亦跌0.2%至12,085.08点。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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