日本股市：早盘在震荡交投中持平，受日圆波动影响

“美联储暗示其愿意在6月加息，这让未来数月的情境变得更加明朗，我们目前可以预期，随着许多投资者重新配置风险，卖超会减少。”

周三美联储公布4月政策会议记录，暗示若经济数据表明第二季经济增长加速，美联储可能于6月加息，之后日圆应声跌至三周低点。

出口类股上扬，因日圆疲弱。家电和电子产品出口企业Panasonic 和轮胎出口商普利司通 均涨0.5%。

铃木汽车股价从上日的跌势中反弹，之前该公司宣布，该公司使用了不符合日本规定的测试，但表示后来正确的测试表明，不需要修改燃油效率数据。 铃木汽车股价周三跌幅高达15%，今日早盘收升4%。

数据显示，日本3月核心机械订单增幅大于预期，但企业预计4-6月当季订单下降，因日圆升值和海外经济体疲弱让企业更加谨慎。