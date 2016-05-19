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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 10:49 BJT

《汇市简讯》美元指数反弹动能增强，正面型态确立

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* 美元指数亚洲时段上涨0.1%，延续昨日美联储会议记录公布后上扬0.7%的涨势

* 总体市场走势负面--标准普尔股指E-迷你期货跌0.2%，美国原油跌1.5%，日经指数微跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.9%

* 动量指标中，五日、10日和20日移动均线小幅走高，20日波林格区间扩大

* 正面型态确立--若能收于95.25(2016年跌势50%回档位)上方，则可进一步证实

* 美联储会议记录公布前的94.61水准以及费波纳奇回档位95.25，分别为初步支撑位/阻力位

* 相关技术图表请点选： reut.rs/1NzlgZJ

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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