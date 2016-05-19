《汇市简讯》美元指数反弹动能增强，正面型态确立

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 美元指数亚洲时段上涨0.1%，延续昨日美联储会议记录公布后上扬0.7%的涨势
* 总体市场走势负面--标准普尔股指E-迷你期货跌0.2%，美国原油跌1.5%，日经指数微跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.9%
* 动量指标中，五日、10日和20日移动均线小幅走高，20日波林格区间扩大
* 正面型态确立--若能收于95.25(2016年跌势50%回档位)上方，则可进一步证实
* 美联储会议记录公布前的94.61水准以及费波纳奇回档位95.25，分别为初步支撑位/阻力位
* 相关技术图表请点选： reut.rs/1NzlgZJ
(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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