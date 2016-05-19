版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 11:01 BJT

重发-韩国金融市场：韩元跌至近九周低点，韩股扩大跌幅

(重发以调整格式)
    路透首尔5月19日 - 韩元兑美元在周四早盘跌至3月中旬以来的最低位，因美联储(FED)
4月会议记录暗示6月有可能升息。 
    
    0221 GMT，韩元/美元 报1,189.6韩元，较周三收盘价1,182.6下滑0.6%。
    
    现代期货的汇市分析师Jung Sung-yoon指出，在一系列重大国际事件登场前，韩元料将
限于窄幅区间交投。这些事件包括：石油输出国组织(OPEC)将在6月2日召开会议，美联储和
日本央行等全球主要央行将在6月中举行会议。
      
    “冲到1,200水准似乎可能性不大，但在6月一系列全球重大事件明朗前，韩元也不太可
能到1,170下方。”
    
    韩股已连续第二日下滑，因外资和当地机构投资者连着三日抛售，担心美联储会加息。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%，报1,946.70点。
    
    外资早盘卖超532亿韩元韩股。
    
    6月三年期公债期货 下滑0.07点至110.19。 
                             
                                 0221GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    美元/韩元              1,189.6       1,182.6
    日圆/韩元       10.8093/24       10.7811
    韩国公债期货 *          110.19        110.27
    韩国综合股价指数     1,946.70      1,956.73
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

  
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             
    
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    东南亚股市报导           英股富时指数                
    德股DAX指数             法股CAC-40指数              
    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            


 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 戴素萍/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐