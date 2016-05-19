重发-韩国金融市场：韩元跌至近九周低点，韩股扩大跌幅

(重发以调整格式) 路透首尔5月19日 - 韩元兑美元在周四早盘跌至3月中旬以来的最低位，因美联储(FED) 4月会议记录暗示6月有可能升息。 0221 GMT，韩元/美元 报1,189.6韩元，较周三收盘价1,182.6下滑0.6%。 现代期货的汇市分析师Jung Sung-yoon指出，在一系列重大国际事件登场前，韩元料将 限于窄幅区间交投。这些事件包括：石油输出国组织(OPEC)将在6月2日召开会议，美联储和 日本央行等全球主要央行将在6月中举行会议。 “冲到1,200水准似乎可能性不大，但在6月一系列全球重大事件明朗前，韩元也不太可 能到1,170下方。” 韩股已连续第二日下滑，因外资和当地机构投资者连着三日抛售，担心美联储会加息。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%，报1,946.70点。 外资早盘卖超532亿韩元韩股。 6月三年期公债期货 下滑0.07点至110.19。 0221GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 美元/韩元 1,189.6 1,182.6 日圆/韩元 10.8093/24 10.7811 韩国公债期货 * 110.19 110.27 韩国综合股价指数 1,946.70 1,956.73 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 戴素萍/杜明霞)