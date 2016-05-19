台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收日高，气氛偏空卖单涌现

* 105/4R期首日发行前交易殖利率收日高 * 美债殖利率急弹，气氛偏空冷券价格松动 * 冷券流动性偏低，卖压转向10年券宣泄 * 明日105/4区间估在0.86-0.88% 路透台北5月19日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周四首日发行前交易殖 利率放量收日高，较现券收盘高出0.45个基点。交易员表示，受美债殖利率强弹冲击，加上 30年期公债 发行前交易殖利率再冲高，促殖利率收升。 他们指出，由于预期美国联邦准备理事会(FED)6月升息机率升高，今天台债殖利率随之 走扬，并进一步引爆冷门券卖单出笼，价格亦开始松动；惟冷门券流动性偏低，转而大砍10 年券。 〞有些人因为其他部位(冷门券)砍不不掉，卖压就转到10年券宣泄。〞一位大型证券商 交员说。 他并称，美债悲观气氛已延烧到台债市场，致短线台债市场气氛转趋保守、气氛亦略显 偏空。 另一大型证券商交易员指出，新旧政权将在明天交接，过去原偏买的机构最近买盘纷纷 缩手，〞这段时间要小心一点，买盘可能暂时不会太积极，要停、看、听。〞 他并指出，财政部这次标售30年公债未出面截标，此举显示殖利率上档空间已经〞不见 了〞，亦让短线市场气氛更趋偏空。 他们说，因市场气氛略转偏空，今天不仅10年期增额债发行前交易放量收日高，10年期 现券殖利率亦创三周新高，引爆连续数日零成交的五年期 卖单出笼，殖利率走 扬。 交易员预估，明日105/4殖利率主要区间在0.86-0.88%；五年券105/5期 区 间估在0.55-0.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +2.70 0.5650% 0.5550-0.5650% 3.5 10 105/4R +86.78 0.8678% 0.8575-0.8678% 132.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8678% 5 105/5 0.5650% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)