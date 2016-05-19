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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 15:13 BJT

台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收日高，气氛偏空卖单涌现

* 105/4R期首日发行前交易殖利率收日高
    * 美债殖利率急弹，气氛偏空冷券价格松动
    * 冷券流动性偏低，卖压转向10年券宣泄
    * 明日105/4区间估在0.86-0.88%

    路透台北5月19日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周四首日发行前交易殖
利率放量收日高，较现券收盘高出0.45个基点。交易员表示，受美债殖利率强弹冲击，加上
30年期公债 发行前交易殖利率再冲高，促殖利率收升。
    
    他们指出，由于预期美国联邦准备理事会(FED)6月升息机率升高，今天台债殖利率随之
走扬，并进一步引爆冷门券卖单出笼，价格亦开始松动；惟冷门券流动性偏低，转而大砍10
年券。
 
    〞有些人因为其他部位(冷门券)砍不不掉，卖压就转到10年券宣泄。〞一位大型证券商
交员说。
    
    他并称，美债悲观气氛已延烧到台债市场，致短线台债市场气氛转趋保守、气氛亦略显
偏空。
    
    另一大型证券商交易员指出，新旧政权将在明天交接，过去原偏买的机构最近买盘纷纷
缩手，〞这段时间要小心一点，买盘可能暂时不会太积极，要停、看、听。〞
    
    他并指出，财政部这次标售30年公债未出面截标，此举显示殖利率上档空间已经〞不见
了〞，亦让短线市场气氛更趋偏空。
    
    他们说，因市场气氛略转偏空，今天不仅10年期增额债发行前交易放量收日高，10年期
现券殖利率亦创三周新高，引爆连续数日零成交的五年期 卖单出笼，殖利率走
扬。
       
    交易员预估，明日105/4殖利率主要区间在0.86-0.88%；五年券105/5期 区
间估在0.55-0.58%。        
            
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/5                      +2.70     0.5650%  0.5550-0.5650%       3.5
 10  105/4R                     +86.78     0.8678%  0.8575-0.8678%     132.5
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10    105/4R                       0.8678%
   5     105/5                       0.5650%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)         
   
    

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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