澳洲数据：4月就业市场显现韧性，失业率保持在近三年低点5.7%

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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“4月就业市场数据不大可能促使澳洲央行延续5月的降息步伐，在6月的下次会议上再次降息；我们仍预计下次降息将会在8月会议，”凯投宏观分析师Paul Dales表示。
“即便如此，我们对新增就业岗位的质量愈发感到担忧。”
确实，4月新增就业岗位总计1.08万个-略低于预估的增加1.25万，细分数据令人失望。全职就业人口减少9,300人，兼职就业增加2.02万人。
澳元兑美元 跌至两个半月低点0.7209美元，之后反弹至0.7223，日内仅略微下跌。
就业增长年率为2.1%，维持良好水平，不过较过去两个季度平均约2.5%的强劲增速放缓。
薪资增长缓慢降低了企业的成本压力，从而对劳工需求构成支撑。
政府周三公布的数据显示，澳洲第一季薪资价格指数较前季上升0.4%，较上年同期上升2.1%，双双创下纪录最低增速。
其他就业领先指标也令人鼓舞。澳洲国民银行本月稍早公布的备受关注的调查显示，4月企业的雇聘意愿维持在长期均值上方，表明就业市场依然具有韧性。(完) (编译 于春红/王兴亚；审校 郑茵/张荻)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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