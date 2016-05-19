澳洲数据：4月就业市场显现韧性，失业率保持在近三年低点5.7%

“4月就业市场数据不大可能促使澳洲央行延续5月的降息步伐，在6月的下次会议上再次降息；我们仍预计下次降息将会在8月会议，”凯投宏观分析师Paul Dales表示。

“即便如此，我们对新增就业岗位的质量愈发感到担忧。”

确实，4月新增就业岗位总计1.08万个-略低于预估的增加1.25万，细分数据令人失望。全职就业人口减少9,300人，兼职就业增加2.02万人。

澳元兑美元 跌至两个半月低点0.7209美元，之后反弹至0.7223，日内仅略微下跌。

就业增长年率为2.1%，维持良好水平，不过较过去两个季度平均约2.5%的强劲增速放缓。

薪资增长缓慢降低了企业的成本压力，从而对劳工需求构成支撑。

政府周三公布的数据显示，澳洲第一季薪资价格指数较前季上升0.4%，较上年同期上升2.1%，双双创下纪录最低增速。