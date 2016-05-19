澳新汇市：澳元受就业数据打击，央行降息仍显遥远

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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“主要数据并不差，但细项则有点疲弱，与劳动市场温和情况相符，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。
“这明显与澳洲央行的宽松倾向一致，”她表示。其认为6月将会降息25个基点至纪录低位1.5%。
新西兰元兑美元亦整理跌势，报0.6742，隔夜受到美联储影响下跌1%。
支撑位在0.67美元，此为1-5月走势的50%回档位。
澳新银行调查显示，新西兰就业广告较上年同期增加4.6%，表明劳动市场强劲。该调查亦为新西兰元带来少许支撑。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 王丽鑫/杜明霞)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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