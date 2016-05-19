澳新汇市：澳元受就业数据打击，央行降息仍显遥远

“主要数据并不差，但细项则有点疲弱，与劳动市场温和情况相符，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。

“这明显与澳洲央行的宽松倾向一致，”她表示。其认为6月将会降息25个基点至纪录低位1.5%。

新西兰元兑美元亦整理跌势，报0.6742，隔夜受到美联储影响下跌1%。

支撑位在0.67美元，此为1-5月走势的50%回档位。

澳新银行调查显示，新西兰就业广告较上年同期增加4.6%，表明劳动市场强劲。该调查亦为新西兰元带来少许支撑。(完)

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