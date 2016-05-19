香港个股：维达国际以先旧后新方式配股筹近4亿港元

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月19日 - 中国卫生护理品牌产销商--维达国际 周四公布，将以先旧后新方式配售3,000万股新股，集资3.975亿港元，所筹资金将用于公司一般营运资金及减少债务。
维达国际早盘中段跌6.25%至13.5港元，大盘恒生指数 跌0.25%。
公司的声明称，公司主要股东兼主席李朝旺按每股13.25港元出售3,000万股旧股，然后以同等价格认购相同数量的新股。配售价及认购价比维达国际周三收盘价14.4港元折让约8%。
完成后，李朝旺在维达国际的持股量将由20.125%摊薄至19.579%；而控股股东瑞典爱生雅 的持股量则由54.801%摊薄至53.313%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选