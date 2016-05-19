香港个股：维达国际以先旧后新方式配股筹近4亿港元

路透香港5月19日 - 中国卫生护理品牌产销商--维达国际 周四公布，将以先旧后新方式配售3,000万股新股，集资3.975亿港元，所筹资金将用于公司一般营运资金及减少债务。

公司的声明称，公司主要股东兼主席李朝旺按每股13.25港元出售3,000万股旧股，然后以同等价格认购相同数量的新股。配售价及认购价比维达国际周三收盘价14.4港元折让约8%。

完成后，李朝旺在维达国际的持股量将由20.125%摊薄至19.579%；而控股股东瑞典爱生雅 的持股量则由54.801%摊薄至53.313%。（完）