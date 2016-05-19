中国信用债：中城建设称不同意持有人会议提出的为债券增信等要求

路透上海5月19日 - 因实际控制人易主而“失去国企身份”的中国城市建设控股集团周三稍晚发布公告，对此前多期债券持有人会议决议进行答复。中城建控股对决议提出的持续进行信息披露、为债券提供信用增进、增加交叉违约条款及限制其处置资产行为等议案，多数表示不同意或不接受。

公告显示，对于持有人会议要求持续进行披露的议案，中城建控股答复称，同意在合理期限内进一步披露新实际控制人--惠农基金各持有人的持股比例及惠农基金管理人情况，并对集团偿债能力产生重大影响的任何事项进行信息披露；但不同意每月末公布最新生产经营情况、未来一个月债务到期情况和偿付安排等议案的要求。

中城建设公司共发行约有九只境内债券和一只点心债，未偿还余额共约196亿元人民币。此次持有人会议涉及的几只个券包括11中城建MTN001 、12中城建MTN001 、12中城建MTN002 和14中城建PPN004 等。

关于持有人要求为债券提供信用增进措施的议案，中城建控股表示，不同意为上述几只债券的本息偿付提供抵押、质押或保证等担保措施，因集团目前合法合规经营，剥离了子公司后，集团的总资产、净资产、净利润等主要财务指标并未受到不利影响，同时实际控制人变更也不影响集团的业务。

中城建亦指出，不同意为上述债券增加交叉违约条款，因集团目前已发行的境内外任何债券均未发生违约情形，在此情况下，集团没有法定或约定义务接受该等交叉违约条款。此外，对于限制中城建控股处置资产行为的决议案，集团也表示不接受。