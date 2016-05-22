主要国家经济指标预测--5月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -10.0% -6.8% 进口(较上年同期) -19.0% -14.9% 贸易收支(亿日圆) 顺差4,928 顺差7,550 5月23日(一) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 48.2 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 48.8 48.0 服务业PMI 50.6 50.6 综合PMI 50.2 50.2 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 52.0 51.8 服务业PMI 54.6 54.5 综合PMI 53.8 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 51.9 51.7 服务业PMI 53.3 53.1 综合PMI 53.2 53.0 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.0 50.8 1400 欧元区消费者信心指数 5月初值 负9 负9.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -3.1% -3.0% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 盈余323 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余273 -- 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) 218 -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负8 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.2% +2.0% 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -1% -0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.3% -0.4% 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 545 540 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/蔡美珍; 审校 戴素萍)