中国债市动态：期货反弹但现券仍偏弱，美国加息预期升温增不确定性

路透上海5月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券走势仍偏弱，尽管国债期货探底后有所反弹；美联储（FED）最新会议记录显示6月升息可能性大增，人民币汇率承压，亦为债市带来较大不确定性，现券整体偏弱震荡的格局料将持续。

北京一银行交易员谈到，盘初市场情绪依旧不振，国开活跃券160210收益率很快就上行了3-4个基点（BP），只是在国债期货盘中大幅拉升后，现券才有所回稳。

“（国开活跃券）160210只是拉回到了早上开盘的水平，期货本身贴水多，拉一拉很容易就上去了，”上海一银行交易员称。

根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3690%/3.3650%，上日尾盘为3.3425%/3.34%。

华中一银行交易员表示，相较而言，非国开金融债由于流动性一般，弱势中买盘更为稀疏，受冲击也更加明显，“要止损或者止盈，先甩非国开。”

不过刚刚招标结束的进出口行新债，招标结果尚可，尤其是10年期投标倍数较高，交易员表示，这表明只要收益率调整充分，配置需求仍在。

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的一年、五年和10年固息增，中标收益率分别为2.5693%、3.2276%和3.5401%，对应投标倍数2.97倍、3.24倍和5.74倍。