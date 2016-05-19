中国汇市：人民币早盘续跌因美6月升息预期升温，短期或再探6.55元支撑

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 人民币早盘续跌并刷新两个半月低点
* 中间价大跌300余点至逾三个半月新低
* 即期6.55元附近有大行维稳
* 美指仍偏强时，短期人民币料有望探向6.55支撑
路透上海5月19日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘续跌并刷新两个半月低点，但跌幅较盘初收窄，中间价亦大跌300余点至逾三个半月新低。交易员指出，虽见美指强势，但在岸市场似乎也有所预期，即期6.55元附近亦有大行出手结汇，另外离岸CNH也未见持续贬值，短期料人民币整体偏弱，有望继续挑战6.55整数支撑。
他们并表示，基于一篮子货币基本稳定的判断，中间价大幅波动并没有明显提升期权隐含波动率，美联储加息预期升温可能继续推高美元指数，但监管层仍会考虑让一篮子货币转强来消化部分贬值压力，中间价续大跌的可能性并不大。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。
“美指是蛮强的，但对企业来讲，好像并不认为人民币会持续贬值，这个位置对他们来讲也可以的吧，。”一外资行交易员称。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数小幅走弱至97.24，较上日升0.1%，今日人民币对美元大跌，但对日元和欧元均明显上升，抵消了大部分人民币对美元上涨的影响。SDR篮子指数今日则下跌0.19%只96.32，周四为96.49。
北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.5427元,上日收报6.5353元，夜盘终报6.5398元。今日人民币兑美元中间价 报6.5531元，上日中间价为6.5216元。人民币兑美元即期成交额 为93.43亿美元，上日半日为91.11亿美元。
全球汇市方面，美元周四在亚洲盘初持于高位，此前，在美联储上次政策会议记录重燃6月升息预期之后，涨至数周高点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.736元, 上日尾盘为6.753元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.566元, 上一交易日尾盘报6.578元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.542；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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