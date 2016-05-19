中国汇市：人民币早盘续跌因美6月升息预期升温，短期或再探6.55元支撑

* 人民币早盘续跌并刷新两个半月低点

* 中间价大跌300余点至逾三个半月新低

* 即期6.55元附近有大行维稳

* 美指仍偏强时，短期人民币料有望探向6.55支撑

路透上海5月19日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘续跌并刷新两个半月低点，但跌幅较盘初收窄，中间价亦大跌300余点至逾三个半月新低。交易员指出，虽见美指强势，但在岸市场似乎也有所预期，即期6.55元附近亦有大行出手结汇，另外离岸CNH也未见持续贬值，短期料人民币整体偏弱，有望继续挑战6.55整数支撑。

他们并表示，基于一篮子货币基本稳定的判断，中间价大幅波动并没有明显提升期权隐含波动率，美联储加息预期升温可能继续推高美元指数，但监管层仍会考虑让一篮子货币转强来消化部分贬值压力，中间价续大跌的可能性并不大。

根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。

“美指是蛮强的，但对企业来讲，好像并不认为人民币会持续贬值，这个位置对他们来讲也可以的吧，。”一外资行交易员称。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数小幅走弱至97.24，较上日升0.1%，今日人民币对美元大跌，但对日元和欧元均明显上升，抵消了大部分人民币对美元上涨的影响。SDR篮子指数今日则下跌0.19%只96.32，周四为96.49。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.5427元,上日收报6.5353元，夜盘终报6.5398元。今日人民币兑美元中间价 报6.5531元，上日中间价为6.5216元。人民币兑美元即期成交额 为93.43亿美元，上日半日为91.11亿美元。

全球汇市方面，美元周四在亚洲盘初持于高位，此前，在美联储上次政策会议记录重燃6月升息预期之后，涨至数周高点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.736元, 上日尾盘为6.753元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.566元, 上一交易日尾盘报6.578元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.542；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。