路透基点：重庆轨道交通寻求176亿元人民币贷款建设地铁环线--TRLPC

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，重庆市轨道交通(集团)有限公司正通过25年期银团贷款筹资176亿元人民币(27亿美元)，用于建设城市地铁线路。
国家开发银行是这批分期偿还贷款唯一的簿记行，贷款将支付100%人民银行基准利率，前端费尚未确定。
一名消息人士称，另有六家银行参贷：中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、重庆农村商业银行及中国工商银行。
这条地铁环线2013年开始动工，预计2017年投入运营，起止于在建交通枢纽重庆西站。
国家开发银行还主办了150亿元人民币的贷款，部分用于该市轨道交通5号线建设。 (完) (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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