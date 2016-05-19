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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 12:50 BJT

路透基点：重庆轨道交通寻求176亿元人民币贷款建设地铁环线--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，重庆市轨道交通(集团)有限公司正通过25年期银团贷款筹资176亿元人民币(27亿美元)，用于建设城市地铁线路。

国家开发银行是这批分期偿还贷款唯一的簿记行，贷款将支付100%人民银行基准利率，前端费尚未确定。

一名消息人士称，另有六家银行参贷：中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、重庆农村商业银行及中国工商银行。

这条地铁环线2013年开始动工，预计2017年投入运营，起止于在建交通枢纽重庆西站。

国家开发银行还主办了150亿元人民币的贷款，部分用于该市轨道交通5号线建设。 (完) (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)

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