更新版 1-突发事件：埃及航空称巴黎至开罗班机在地中海上空失联，载有69人

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路透5月19日 - 埃及航空表示，一架从巴黎飞往开罗的班机周四在地中海上空从雷达上消失。机上载有69名乘客和机组人员。

“埃及航空的一位官方消息人士称，该航班号为MS804的飞机从雷达上消失。该航班于欧洲中部夏令时间23:09从巴黎出发飞往开罗。”埃及航空在推特账号上说。

埃及航空稍后在推文中说，这架飞机在37,000英尺的高度飞行，在进入埃及空域后不久消失。这架飞机载有59名乘客和10名机组人员。

据flightradar24.com，这架飞机为空客A320，最后的已知位置在地中海上空。

2015年10月31日，一架由俄罗斯Metrojet运营的空客A321在西奈坠毁，导致机上224人全部遇难。俄罗斯和西方政府表示，这架飞机可能因炸弹坠毁，伊斯兰国军事集团称，在机上安置了爆炸装置。

路透在1月报导称，据消息人士透露，埃及航空的一位机械师疑似安置了这枚炸弹。这名机械师的堂兄弟在叙利亚加入了伊斯兰国。

在3月，埃及航空一架从亚历山大飞往开罗的飞机被一名男子劫持，并在塞浦路斯迫降。这名男子在投降后被捕。