版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 12:46 BJT

《全球汇市》美元维持高位，美联储会议记录重燃6月升息预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1217  1.1215  +0.02  +3.29  1.0860
    美元/日圆            110.04  110.18  -0.13  -8.53  120.30
    欧元/日圆         123.44  123.58  -0.11  -5.39  130.47
    美元/瑞郎            0.9874  0.9875  -0.01  -1.44  1.0018
    英镑/美元            1.4571  1.4595  -0.16  -1.13  1.4738
    美元/加元            1.3065  1.3032  +0.25  -5.59  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5672  6.5770  -0.15  -0.01  6.5680
    澳元/美元            0.7202  0.7228  -0.36  -1.00  0.7275
    新西兰元/美元        0.6730  0.6738  -0.12  -1.39  0.6825
    澳元/日圆         79.260  79.650  -0.49  -9.54  87.620
    新西兰元/日圆     74.060  74.440  -0.51  -9.66  81.980
    英镑/日圆         160.37  160.85  -0.30  -9.51  177.22
    澳元/新西兰元     1.0700  1.0718  -0.17  +0.34  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/王洋/王颖/徐文焰；审校 王丽鑫/于春红/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐