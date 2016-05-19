《全球汇市》美元维持高位，美联储会议记录重燃6月升息预期

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1217 1.1215 +0.02 +3.29 1.0860 美元/日圆 110.04 110.18 -0.13 -8.53 120.30 欧元/日圆 123.44 123.58 -0.11 -5.39 130.47 美元/瑞郎 0.9874 0.9875 -0.01 -1.44 1.0018 英镑/美元 1.4571 1.4595 -0.16 -1.13 1.4738 美元/加元 1.3065 1.3032 +0.25 -5.59 1.3839 美元/离岸人民币 6.5672 6.5770 -0.15 -0.01 6.5680 澳元/美元 0.7202 0.7228 -0.36 -1.00 0.7275 新西兰元/美元 0.6730 0.6738 -0.12 -1.39 0.6825 澳元/日圆 79.260 79.650 -0.49 -9.54 87.620 新西兰元/日圆 74.060 74.440 -0.51 -9.66 81.980 英镑/日圆 160.37 160.85 -0.30 -9.51 177.22 澳元/新西兰元 1.0700 1.0718 -0.17 +0.34 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/王洋/王颖/徐文焰；审校 王丽鑫/于春红/许娜)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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