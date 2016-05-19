路透基点：英利国际置业寻求8亿元人民币贷款，用于新地产项目--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新加坡上 市公司英利国际置业正在寻求一笔8亿元人民币(1.22亿美元)的三年期贷 款，用于在中国的一项房地产建设项目。 渣打银行担任唯一牵头行兼簿记行，并在4月组织了一次实地查看， 该地产项目位于中国西南的重庆市。 贷款的利率为中国人民银行三年期贷款利率的115%。 银行承贷2.50亿元或以上，可获牵头行头衔，前端费为最高级别100 基点。承贷1.50-2.49亿元可获主办行头衔，前端费85个基点。承贷1.5亿 元人民币以下获安排行头衔，前端费60基点。 银行回覆截止日期为5月27日。 英利为本次贷款的担保人，旗下开发该地产项目的子公司为借款人。 本次建设用地以及在建项目将作为抵押品。 英利曾在重庆建设过纽约•纽约和英利国际金融中心等地标性建筑。 该公司计划在市中心再建设一座集SOHO、A级写字楼和购物中心于一体的 综合性建筑。 公司总部设在重庆，去年7月曾进入贷款市场，完成了一笔等价于1.3 3亿美元的2.5年期再融资贷款。(完)