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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 12:50 BJT

路透基点：英利国际置业寻求8亿元人民币贷款，用于新地产项目--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新加坡上
市公司英利国际置业正在寻求一笔8亿元人民币(1.22亿美元)的三年期贷
款，用于在中国的一项房地产建设项目。
    
    渣打银行担任唯一牵头行兼簿记行，并在4月组织了一次实地查看，
该地产项目位于中国西南的重庆市。
    
    贷款的利率为中国人民银行三年期贷款利率的115%。
    
    银行承贷2.50亿元或以上，可获牵头行头衔，前端费为最高级别100
基点。承贷1.50-2.49亿元可获主办行头衔，前端费85个基点。承贷1.5亿
元人民币以下获安排行头衔，前端费60基点。
    
    银行回覆截止日期为5月27日。
    
    英利为本次贷款的担保人，旗下开发该地产项目的子公司为借款人。
本次建设用地以及在建项目将作为抵押品。
    
    英利曾在重庆建设过纽约•纽约和英利国际金融中心等地标性建筑。
该公司计划在市中心再建设一座集SOHO、A级写字楼和购物中心于一体的
综合性建筑。
    
    公司总部设在重庆，去年7月曾进入贷款市场，完成了一笔等价于1.3
3亿美元的2.5年期再融资贷款。(完)

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