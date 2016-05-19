CNH动态：离岸即期一度急跌至三个月新低后反弹，美国加息预期升温

路透香港5月19日 - 受美联储4月会议纪要暗示6月或有加息机会后，离岸人民币即期 周四凌晨一度急跌至6.5800，创今年2月初以来的最低，后在中资机构的积极买盘下有所反弹。人民币兑美元中间价亦大跌逾300点，报6.5531元。

伴随美元强势反弹，离岸人民币与在岸人民币兑美元的即时价差自本月以来持续扩大，两地价差一度扩至400点后又收敛至230点附近。

离岸即期在今凌晨5:01时急跌至6.5800，香港早盘交易时段则反弹逾130点。交易员称，早盘中港资背景的买盘汹涌，不排除是中国央行借之维稳。

本地时间12:35，离岸人民币即期 即期报6.5680元，上日收报6.5780元，反弹0.15%；人民币兑美元 即期报6.5440元，两地价差240点。今日人民币兑美元中间价 跌315点报6.5531元，创三个半月新低。

资深外汇人士韩会师认为，人民币这种下跌并不意味着存在大规模资本外流。目前结售汇市场总体趋于平衡的态势并未改变，人民币的暴跌是“参考一篮子货币”制度框架下的必然结果，一定程度上是模型计算的结果，而非对市场交易100%的反馈。人民币贬值可能诱发一定的贬值预期，但诱发企业集中的购汇高潮难度比较大。

“虽然人民币可能近期大幅度走弱，但不宜持续看空人民币，否则很可能失去较好的结汇时机。”他称。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报在6.7420元，较昨日收盘涨0.16%；早盘一度跌至6.7555，创今年3月4日以来的新低。