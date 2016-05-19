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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 12:55 BJT

台湾货币市场：短率持稳，央行日前减少冲销资金平稳充裕

* 短率持稳，央行减少冲销后资金转松
    * 票券商积极卖票和拆款跨月/旬拆款
    * 公债RP利率稳于上日

     记者 高洁如
    路透台北5月19日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。资金调度人士指出，央行日前减少冲销效应显现，资
金需求稍少，目前资金情势恢复一般月中时最常见的平稳宽裕。

    资调人士表示，近期央行在一般定存单收的并不积极，甚至隔夜天期定存单收的也不多，市场资金一下多
了起来。
    
    〞大银行出来了，大家一下被他灌饱了。〞一家小型银行交易员表示。
            
    针对近期定存单情势，一位央行不愿具名官员对路透表示，隔夜定存单收受情况一般都视市场状况微调，
因央行对准备货币金额每月都有目标，近日不收，是综合考量后做出调整，未来仍视情况机动调整。
    
    至于7天和10天期定存单，官员表示，因是〞一次性〞的调整做法，主要是调整端午节后的连续假期落点
，不会再发行。至于14天定存单会一直续发。 
    
    也有交易员说，今日开始有跨提存期的拆款交易，估计愈近下旬资金拆借会日益活络。     
    
 本地时间12:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.793                     32.705    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,090.08                  8,159.68    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%               0.200-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.210-0.330%              0.200-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.330%              0.200-0.340%
          
    **短票平稳**

    短票方面，一大型票券商交易员指出，大型银行出手买票，资金明显纾缓，此外也有大银行开始供给跨月
的拆款给票券商，资金情势平稳。
    
    票券商也表示，大银行恢复买票让大家都松了一口气，各大票券商也同样在进行跨月或跨旬的拆款。今日
已有大型银行拆予跨提存期的拆款给票券商。
    
    〞但还是有几家中小型没做，保守一些。〞一家大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.30-0.32%，上日在0.30%-0.31%。
大型银行承做在0.32%。  
 
    集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%，金额113.6亿台币；
前日的加权平均利率在在0.318%，区间0.28-0.36%，金额34.18亿台币
         
    台湾央行周四存单到期金额1,774.5亿，定存单发行金额待稍晚公布。周五央行定存单到期130亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为407亿台币，累计超额准备2,474亿台币、加计前期1%的
超额准备为3,647亿台币。

        
    **公债RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，昨天开始资金情势转为平稳宽裕，市场找券的基金和银行变多
，资金变得很多。
    
    〞昨天到下午四点，还有基金和银行来找券。〞一位大型证券交易员说。
    
    另外一家大证券商交易员也说，〞今天没什么事，风平浪静。〞
    
    也有交易员表示，明天虽然有300亿台币的公债交割，但是以目前平稳宽裕的情势，应能够安稳度过。估
计债券附买回利率可以持平。
    
    周五市场将交割300亿台币的30年期公债、QNB Finance的11亿美元债。宽松因素中则有公债和公司债的还
本付息，初步统计金额达253亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，上日在0.30-0.32%，短天期及一个月
天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间0.23-0.25%；上日在0.23-0.28%；公司债附买回利
率主要成交0.23-0.28%，同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.31-0.32%，与上日相差不大。(
完)   

 (审校 林高丽)

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