中国新债：国开行下周二增发至多200亿元四期债，期限一、三、五和七年

路透上海5月19日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(24日)招标增 发四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。 上述四期债为该行今年第11期 、第八期 、第六期CN1 60206=CFXS和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3 .24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1年：30亿；3年：40亿；5年：70亿元；7年： 60亿 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月24日9:30-10:30 7年：5月24日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月26日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 5/25-5/26 上市日 5月30日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)