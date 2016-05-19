版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 12:58 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多200亿元四期债，期限一、三、五和七年

路透上海5月19日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(24日)招标增
发四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。
    
    上述四期债为该行今年第11期 、第八期 、第六期CN1
60206=CFXS和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3
.24%。
  
    具体发行条款如下：
                   2016年第11、八、六、七期增发债
 发行上限          1年：30亿；3年：40亿；5年：70亿元；7年：
                   60亿
 期限/计息方式     1/3/5/7年固息  
 招标时间          1/3/5年：5月24日9:30-10:30
                   7年：5月24日9:30-11:20
 招标方式          单一价格(荷兰式)
 缴款日            5月26日
 起息日            1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25
 分销期            5/25-5/26
 上市日            5月30日
 基本承销额        不设立
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)
                              
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐