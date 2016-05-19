《汇市简讯》伦敦盘初：美元获得买需，股市在亚洲淡静交投中偏软

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 美元/日圆持平，澳元/美元跌0.41%，新西兰元/美元跌0.09%，美元/加元涨0.3%
* 美元/在岸人民币涨0.08%，美元/离岸人民币跌0.17%，美元/印尼卢比涨1%，美元/马币(林吉特)涨0.94%
* 日股日经指数持平，中国沪综指涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.04%，美国原油跌1.39%，美国10年期公债收益率报1.88%
* 美联储会议记录暗示确实有可能在6月升息
* 澳洲4月就业市场显现韧性，失业率保持在近三年低点5.7% (完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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