中国票据市场：转贴利率小幅震荡，收票需求仍在但开票量萎缩

路透上海5月20日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅波动。因“营改增”实施后票据直贴成本增加，及监管层加强票据贸易真实性审核等要求，近期市场开票量规模明显收缩，市场收票需求则高企。不过因资金成本未明显下行，票据价格下行动力也有限。

华北一银行票据业务人士称，电票价格继续低位震荡，国有股份制银行承兑的票据转贴价格在3.00%-3.05%之间。考虑到资金价格难有下行，票据价格感觉也已经见底。

“现在的价格贴票，没什么获利点；但是如果没什么其他好的手段，还得贴票(充信贷规模)，大行还是有收的。”他称。

他表示，目前票据市场“钱多票少”，总体而言有些供不应需。营改增实施后，票据直贴税负由差额征收改为全额上增值税，对票据融资成本影响20-23bp。而126号文严格要求银行审核票据的贸易背景真实性，监管趋严对开票量也有影响。

中国央行和银监会此前联合下发了《关于加强票据业务监管，促进票据市场健康发展的通知》（126号文），旨在进一步规范票据市场。要求银行应按业务实质建立审慎性考核机制，加强实物票据保管；银行应严格规范同业账户管理，强化风险防控等。

一家股份制银行二级分行票据业务人士称，所在分行票据转贴业务已经暂停近三四个月，“总行把权限都上收了，一级分行还能做，但最近做的规模也不大，不知道下半年能不能恢复。”

中国银行间市场周五资金依旧宽松，借入资金几乎没有难度。此前流动性稍紧，央行即进行MLF操作投放，给市场吃下定心丸。因此即使月末前还有汇算清缴等扰动因素，机构心态也十分平稳。

中国央行公开市场本周转为小幅净投放，提前操作的中期借贷便利(MLF)规模亦明显超过到期量。周初缴税压力开始发酵令资金面一度趋紧，不过央行及时伸出援手，加强货币投放力度，市场不安心态很快得以安抚。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价