台湾股市：随亚股收跌，因美国6月升息预期重燃

路透台北5月19日 - 台湾股市周四收跌。分析师表示，美国6月升息预期重燃令亚洲股市普遍下挫，台股在反弹三日后，今日也随区域股市回档。

台湾加权股价指数 收低0.78%，至8,095.98点；今日成交初值 为601.0亿台币，上交易日修正后为653.84亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日认为，台股此前已反映20日新政府上任、MSCI明晟下调台股在新兴市场指数权重等利空，短线指数呈现利空钝化的反弹走势；不过此时又多了美国可能在6月升息的变数，若预期持续升温，台股可能会跌破前低。

〞6月升息是新变数，后续要看外资的动作。〞他说。

薛舜日指出，若外资没有停止卖超台股并持续汇出，光是靠本地官股券商的买盘也无法支撑。以技术面角度来看，上方月线下弯处约在8,275点料是较大的压力，至于下方支撑先看8,000点的前波低位。