台湾股市：随亚股收跌，因美国6月升息预期重燃

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透台北5月19日 - 台湾股市周四收跌。分析师表示，美国6月升息预期重燃令亚洲股市普遍下挫，台股在反弹三日后，今日也随区域股市回档。
台湾加权股价指数 收低0.78%，至8,095.98点；今日成交初值 为601.0亿台币，上交易日修正后为653.84亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日认为，台股此前已反映20日新政府上任、MSCI明晟下调台股在新兴市场指数权重等利空，短线指数呈现利空钝化的反弹走势；不过此时又多了美国可能在6月升息的变数，若预期持续升温，台股可能会跌破前低。
〞6月升息是新变数，后续要看外资的动作。〞他说。
薛舜日指出，若外资没有停止卖超台股并持续汇出，光是靠本地官股券商的买盘也无法支撑。以技术面角度来看，上方月线下弯处约在8,275点料是较大的压力，至于下方支撑先看8,000点的前波低位。
周四亚股下跌、美元高企，因市场争相消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早6月就会升息的可能性。本地时间14:01，MSCI明晟亚太指数 跌1.06%。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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