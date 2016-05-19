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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 18:45 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月19日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*远安县栖凤     9        7   5/26簿记建档      --       AA-     5/27-5/30   东方花旗证券
城建投资开发公司     (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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*四川龙阳天府   7.5      7   5/26簿记建档      --       AA-     5/27-5/30     广州证券
新区建设投资公司    (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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惠州交通       10        7   5/16簿记建档     4.16%     AA+     5/17-5/19     广州证券
投资集团            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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湘乡城市建设    5        7   5/17簿记建档     5.84%     AA-     5/18-5/19     广州证券
投资开发            (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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全椒县城市     10        7   5/17簿记建档     5.10%     AA-     5/18-5/20     国元证券
基础设施开发建设    (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保)
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浏阳市城建集团 22        7   5/23簿记建档      --       AA      5/24-5/25     财富证券
                (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团担保)
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威海市文登区   10        7   5/25簿记建档      --       AA      5/26-5/27     银泰证券
城市资产经营公司    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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盘县城市棚户区   15       7 择期重新簿记建档    --        AA         --     中信建投证券
改造项目收益债   (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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